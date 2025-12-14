Yeliz Koc schließt ein Liebes-Comeback mit Ex Jimi Blue aus

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sind Eltern der gemeinsamen Tochter Snow (4). In der Vergangenheit galt das Verhältnis lange als angespannt. Jetzt nähern die beiden sich wieder an und unterstützen sich gegenseitig. Da stellt sich die Frage, ob die Influencerin und der Schauspieler vielleicht auch in romantischen Dingen wieder zueinanderfinden. In einer Fragerunde bei Instagram hakt ein Follower jetzt bei Yeliz nach, ob ein Liebes-Comeback mit Jimi ausgeschlossen ist. Darauf hat sie eine klare Antwort: "Ja, ist es. Wir sind wirklich wie beste Freunde. Besser kann ich es mir nicht vorstellen!"

Viele Fans scheinen die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben zu haben. Und offenbar ist auch Yeliz' Familie der Meinung, dass die beiden füreinander gemacht sind. In der Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?" meint Andrea, die Mutter der 32-Jährigen: "Wenn man ein Kind zusammen hat, egal wie es war, bleibt immer was. Die beiden haben sich geliebt, also das hat man richtig gespürt." Yeliz' Mama ist überzeugt, dass die Beziehung des Ex-Paares anders verlaufen wäre, wäre die Schwangerschaft nicht so kompliziert gewesen. Und auch ihre Schwester Filiz (39) ist der Überzeugung, dass es noch ernste Gefühle gibt. Genau wie ihre Familie hofft sie: "Dass die vielleicht doch noch mal einen Weg finden, dass es für die drei eine Zukunft gibt."

In den vergangenen Monaten und Jahren wurde Yeliz und Jimis Verhältnis immer wieder auf eine Probe gestellt. Im Dschungelcamp erzählte die Reality-Bekanntheit, der einstige "Die Wilden Kerle"-Star habe lange überhaupt keinen Kontakt zu ihr und ihrer Tochter gehabt. Zudem standen die zwei zuletzt Jimis Gefängnisaufenthalt im Herbst durch – zu der Zeit wurde ihre Bindung gerade wieder enger und Yeliz unterstützte ihren Ex sogar finanziell. Jetzt geben sie in der gemeinsamen Doku private Familieneinblicke. In der Sendung überlegten die beiden sogar, ein zweites Kind zu bekommen. Sie beide wünschen sich ein Geschwisterchen für Snow – für Jimi am liebsten von derselben Mutter.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"