Jimi Blue enthüllt: Yeliz drohte im Streit, sich was anzutun

In ihrer Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" sprechen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) offen über die schwierige Phase, die ihrer Trennung vorausging. Im Doppelinterview mit seiner Ex enthüllte Jimi, wie belastend und emotional herausfordernd diese Zeit war. Er berichtete, dass die 32-Jährige in einem Streit sogar damit gedroht habe, sich etwas anzutun, sollte er gehen. "Dann habe ich gesagt: 'Ich rufe deine Mutter an'. Wenn du sowas sagst, nehme ich das sehr ernst, weil wir sowas in unserer Familie schon hatten", erzählte der Schauspieler. Diese Reaktion sei jedoch bei der Forsthaus Rampensau-Kandidatin auf Ablehnung gestoßen und habe einen weiteren großen Streit entfacht.

Die Beziehung der beiden, die durch die schwere Schwangerschaft stark belastet war, erreichte schließlich ihren Tiefpunkt. Jimi erklärte: "Irgendwann habe ich dann gedacht: 'Jetzt kann ich auch nichts mehr machen und fahre jetzt.'" Es tue ihm bis heute nach wie vor leid, sagte er und gab damit einen Einblick in seine Gefühlswelt. Yeliz hingegen äußerte sich weniger einfühlsam: "Mir nicht. Es war zwar eine scheiß Zeit, aber das, was alles war – gar keine Unterstützung – da dachte ich mir einfach: 'Wie unmännlich willst du eigentlich sein?'" Die beiden trennten sich letztendlich, nachdem keine Aussicht mehr auf eine gemeinsame Zukunft bestand.

Wie alleingelassen sich Yeliz damals gefühlt hat, offenbarte sie schon 2022 in ihrem Podcast "Bad Boss Moms". Gegenüber ihrer Schwester Filiz sagte die Influencerin damals: "Ich hatte irgendwie die ganze Last auf meinen Schultern, dann auch noch die Schwangerschaft." Sie sprach offen darüber, dass sie sich nicht auf den Vater ihrer Tochter verlassen konnte und zusätzlich Geldsorgen hatte. "Es war ja auch so, dass ich damals nach Berlin gezogen bin. [...] Zu der Zeit wusste ich aber nicht, dass Jimi Schulden hat und ich musste dann diese teure Wohnung die ganze Zeit alleine stemmen", gestand sie.

Anzeige Anzeige

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

Anzeige Anzeige

Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Anzeige