Heidi Klum & Co.: Diese Stars sind bei WM-Auslosung dabei

Am Freitag wird die Fußballwelt gespannt nach Washington D.C. blicken, wo im John F. Kennedy Center die Auslosung für die Weltmeisterschaft des kommenden Jahres stattfindet. Musikalisch begleitet wird das glanzvolle Event von Andrea Bocelli (67), Nicole Scherzinger (47) und Robbie Williams (51), die alle auf der Bühne auftreten werden. Unter den Moderatoren sind Supermodel Heidi Klum (52), Comedian Kevin Hart (46) und Schauspieler Danny Ramirez (33), die zusätzliche Starpower in die Veranstaltung bringen. Bei der Ziehung erfahren insgesamt 48 teilnehmende Teams – darunter auch England und Schottland – ihre Gegner im Turnier, das 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

Das von der FIFA organisierte Spektakel wird weltweit von Millionen Zuschauern verfolgt. Heidi Klum äußerte ihre Freude darüber, zum zweiten Mal Teil einer WM-Auslosung sein zu dürfen, nachdem sie 2006 in Deutschland erstmals dabei war. "Die Weltmeisterschaft bringt Menschen wie nichts anderes zusammen, und Teil dieser Magie zu sein, ist eine unglaubliche Ehre", so Heidi im Gespräch mit The Standard. Schauspieler Danny Ramirez, bekannt aus "Top Gun: Maverick", hob seine besondere Beziehung zu den Gastgeberländern USA und Mexiko hervor und beschrieb das Event als Traum, der für ihn wahr wird. Nach Abschluss der Auslosung wird es noch einmal lebhaft, wenn die Village People auf der Bühne ihren Kultsong "YMCA" präsentieren.

Heidi lebt seit Jahren in den USA und ist es gewohnt, Show und Familie unter einen Hut zu bringen, was sie regelmäßig in TV-Formaten und auf Social Media teilt. Robbie, der mit Hits wie "Angels" und "Rock DJ" weltweit berühmt ist, gilt als absoluter Publikumsliebling und ist bekannt für seine beeindruckenden Live-Auftritte. Nicole, die als Sängerin, Tänzerin und gelegentlich auch Schauspielerin unterwegs ist, betont häufig, wie wichtig ihr Wurzeln und Disziplin sind. Andrea bringt mit seiner unverkennbaren Stimme eine Prise Opernglamour in die Veranstaltung. Diese Kombination aus Musik, Stars und Sport macht die WM-Auslosung zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Zuschauer, das am Freitag ab 17 Uhr auf der FIFA-Webseite und BBC One verfolgt werden kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum illuminiert das Empire State Building zu Halloween in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei den Tony Awards 2025 in New York