Vor Jahren: Kerry Katona gesteht Kuss mit Robbie Williams

Kerry Katona (45) hat jetzt bei einer Tour-Show in London für erstaunte Reaktionen gesorgt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Katie Price (47) stand die Sängerin auf der Bühne des Clapham Grand, als sie eine überraschende private Geschichte teilte: Vor vielen Jahren hatte sie einen Kuss mit Popstar Robbie Williams (51). Laut The Sun fiel das Geständnis während eines lockeren Austauschs mit dem Publikum, als sie nach dem berühmtesten Kuss ihres Lebens gefragt wurde. Sie betonte, das Ganze sei passiert, als sie jünger war – und bevor Robbie seine heutige Frau Ayda Field (46) heiratete.

Für Kerry war es nicht das erste Mal, dass sie über die besondere Begegnung mit dem früheren Take That-Star sprach. Bereits 2020 hatte sie laut Daily Mail verraten, dass sie und Robbie sich damals nach einem Auftritt bei "Saturday Night Takeaway" getroffen hatten. Die beiden hätten sich die ganze Nacht in ihrem Hotelzimmer unterhalten, wobei das Gespräch vor allem um Horror und das Paranormale kreiste. Zwar sei es zu einem Kuss gekommen, doch mehr sei nicht passiert. "Ich war vollständig bekleidet, und obwohl wir uns ein wenig geküsst haben, hatte ich nicht die Absicht, weiterzugehen – und ich glaube, als Rob das merkte, machte er sich auf den Weg", erzählte Kerry.

Abseits ihrer Tour und vergangener Geschichten hat Kerry privat ihr Glück gefunden. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ist heute mit dem Personal Trainer Paolo Margaglione zusammen und schwärmt von ihrem Patchwork-Alltag mit fünf eigenen Kindern und Paolos zwei Töchtern. Laut Mirror denkt Kerry sogar darüber nach, ein weiteres Kind zu bekommen. Auch Robbie hat längst eine Familie gegründet: Der Popstar ist seit 2010 mit Ayda verheiratet, gemeinsam ziehen sie vier Kinder groß. Während Kerry auf der Bühne für pikante Erinnerungen sorgt, setzen beide heute auf ein ruhiges Familienleben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kerry Katona und Robbie Williams

Getty Images Ayda Field Williams und Robbie Williams, Januar 2025

Instagram / kerrykatona7 Paolo Margaglione und Kerry Katona im Oktober 2025