Robbie Williams erfüllt 94-Jähriger ihren "größten Wunsch"

Robbie Williams (51) hat seinem Superfan Norma einen ganz besonderen Herzenswunsch erfüllt. Die 94-Jährige, die in einem Pflegeheim lebt, durfte ihr Idol in einem 20-minütigen Videogespräch kennenlernen. Nachdem ein Video von Norma, in dem sie über ihre Liebe zu Robbie erzählte, viral ging, brachte Robbies Tochter Teddy das Geschehen ins Rollen. Sie machte ihren Vater auf den Clip aufmerksam. Kurz darauf nahm Robbie Kontakt zu Bailey Greetham auf, der das Video auf TikTok geteilt hatte, und organisierte den Call. Bei der Überraschung war Norma überwältigt: "Ich habe dich schon seit deiner Zeit bei Take That verfolgt, du bist mein Favorit."

Die Seniorin war sichtlich gerührt, als Robbie ihr aus seinem Leben erzählte und ihr für ihre Treue dankte. Die beiden sprachen nicht nur über Normas Bewunderung für den Musiker, sondern auch über Weihnachtspläne und ihre emotionalen Geschichten. Der Sänger versprach, dass er, wenn er in Nordengland sei, versuchen würde, seinen Superfan persönlich zu besuchen. Er bedankte sich am Ende des Gesprächs erneut bei Norma und sagte: "Es war herzerwärmend, dein Video im Internet zu sehen, und herzerwärmend, mit dir zu sprechen, und ich bin dankbar, dass ich dir etwas bedeute. Hoffentlich sehe ich dich nächstes Jahr, okay?" Bailey, der Auszüge des Gesprächs auf seinen Social-Media-Kanälen teilte, zeigte sich laut Daily Mail beeindruckt von dem Star: "Robbie war der herzlichste und fürsorglichste Mensch. Was für ein Weihnachtsgeschenk für unsere Norma!"

Robbie ist bekannt für seine starke Verbindung zu seinen Fans. Solche persönlichen Gesten unterstreichen seine Bodenständigkeit, die er sich trotz seines Starruhms erhalten hat. Bereits im kommenden Jahr wird Robbie weitere Fans glücklich machen. Dann wird er wieder auf Tournee gehen und auch nach Deutschland kommen – wenn auch nur für ein einziges Konzert. Tochter Teddy tritt übrigens in Robbies Fußstapfen. Auch sie machte bereits ihre ersten Schritte im Showbusiness – allerdings nicht als Sängerin, sondern als Nachwuchsschauspielerin. Mit ihren Eltern Robbie und Ayda Field (46) lief sie kürzlich über den roten Teppich in London, um ihren Weihnachtsfilm "Tinsel Town" zu feiern. Wer weiß, womöglich statten sie und Robbie Superfan Norma beim nächsten Besuch in England ja tatsächlich einen Besuch ab.

Getty Images Robbie Williams, Juli 2025

Getty Images Robbie Williams im Januar 2025

Getty Images Robbie Williams, Teddy Williams, Ayda Field Williams und ein Gast bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" in London, 2025