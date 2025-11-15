Nach Abnehmspritzen: Robbie Williams' Sehvermögen schwindet

Ehrliche und zugleich beunruhigende Aussagen von Robbie Williams (51): Der Sänger fürchtet, dass seine Abnehmspritzen sein Augenlicht angreifen. Gegenüber The Sun schilderte Robbie: "Ich war ein ziemlich früher Nutzer der Spritzen, aber ich bemerke auch, dass mein Sehvermögen nicht sehr gut ist." Er ergänzt: "Es ist seit einer Weile verschwommen und es wird nur schlimmer. Ich glaube nicht, dass es am Alter liegt; ich glaube, es sind die Spritzen." Trotz der Sorgen will der frühere Take-That-Star seine Injektionen fortsetzen, andere jedoch warnen.

Bei einem Football-Spiel habe er die Spieler plötzlich nicht mehr differenzieren können, erklärte Robbie weiter: "Die Spieler waren nur Kleckse auf einem grünen Feld vor mir." Ein Besuch beim Optiker brachte neue Brillen, doch die Probleme halten weiter an. Selbst seine Bühnenroutine leidet darunter. "Es gibt da diese Sache, bei der ich 'She’s The One' jeden Abend zu einem Mädchen singe", sagte er, und beschrieb, wie er in eine Gruppe lächelnder Frauen singt, ohne die Person wirklich zu sehen: "Und sie wissen nicht, dass ich sie nicht sehen kann." Zugleich betont er: "Ich möchte Menschen, die das lesen, vor möglichen Risiken warnen, damit sie ihre Recherche machen."

In den USA wurde jüngst ein möglicher Zusammenhang zwischen Semaglutid-basierten Medikamenten, wie auch Robbie sie konsumiert, und einer seltenen Sehnerv-Erkrankung diskutiert. In Großbritannien wurden zudem Hunderte Meldungen zu Sehproblemen registriert. Wie groß das Risiko ist, ist unter Forschern umstritten. Gegenüber The Sun gab Robbie an, dass er die Spritzen nur deshalb weiter nehmen wolle, weil sie ihm spürbar auch bei seiner "ständigen seelischen Qual" geholfen und seinen Alltag erleichtert hätten. Zudem hat er seinen Lebensstil umgekrempelt: Tägliche Workouts und Krafttraining gehören inzwischen fest dazu.

Getty Images Robbie Williams, November 2024

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Getty Images Robbie Williams, Sänger