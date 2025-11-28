Robbie Williams posiert mit Tochter (13) auf dem Red Carpet

Großer Auftritt für Robbie Williams (51): Der Sänger zeigte sich bei der Premiere von "Tinsel Town" in bester Laune. An seiner Seite strahlten Ehefrau Ayda Field (46) und Tochter Theodora "Teddy", die mit 13 Jahren selten in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Doch für den Weihnachtsfilm machte die Familie eine Ausnahme. Und das aus gutem Grund: Teddy feiert nämlich ihr großes Schauspiel-Debüt in dem starbesetzten Streifen, wo sie an der Seite von Hollywood-Größen wie Rebel Wilson (45) und Kiefer Sutherland (58) vor der Kamera steht. Teddy sorgte mit einem flaschengrünen, schimmernden Kleid, einem schwarzen Fellmantel und weißen Riemchen-Heels für Hingucker-Momente. Der stolze Papa Robbie posierte in einem komplett schwarzen Look mit Rollkragen und Boots, Ayda wählte einen schmal geschnittenen weißen Hosenanzug.

Der Auftritt folgte, nachdem Robbie kürzlich seine Fans mit einem alarmierenden Gesundheits-Update schockiert hatte. Im Interview mit The Sun verriet er, dass seine Sehkraft dramatisch nachlässt, und machte dafür die umstrittene Abnehmspritze verantwortlich. "Ich war ziemlich schnell dabei, die Spritzen auszuprobieren", gestand er. Besonders beunruhigend: Robbie zeigt sich trotz der alarmierenden Symptome süchtig nach dem Abnehmmittel. Mit seinem typisch schwarzen Humor fügte er hinzu: "Aber im Ernst, ich bin so krank, dass ich wahrscheinlich weitermachen würde, bis die Sehkraft auf einem Auge komplett verschwunden ist."

Robbies Augenleiden hielt den Sänger jedoch nicht davon ab, seine Tochter auf dem roten Teppich zu unterstützen. Die Schauspielerei ist nicht Teddys einziges Talent. In einem früheren Interview mit The Sun verriet Robbie, dass seine Älteste auch in seine Fußstapfen tritt: "Meine Tochter schreibt schon Songs. Es ist fantastisch", schwärmte Robbie. Robbie und Ayda haben neben Teddy noch drei weitere Kinder: Charlton "Charlie", Colette "Coco" und Beau. Abseits des Familienlebens hat Ayda als Schauspielerin in US-Serien wie "Days of Our Lives" mitgewirkt und in Großbritannien als Gastmoderatorin bei "Loose Women" mitgewirkt. 2018 saß sie gemeinsam mit Robbie in der Jury der britischen Ausgabe von The X Factor – ein seltener beruflicher Schulterschluss, der ihren guten Draht zueinander auch öffentlich zeigte. Die Familie hält öffentliche Auftritte sonst größtenteils zurück, um gemeinsame Momente fernab des Rampenlichts zu genießen.

Getty Images Robbie Williams, Teddy Williams, Ayda Field Williams und ein Gast bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" in London, 2025

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, November 2024