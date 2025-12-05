Scott Wolf zieht einstweilige Verfügung gegen Ex-Frau zurück

Schauspieler Scott Wolf (57) hat laut People die einstweilige Verfügung gegen seine getrennt lebende Ehefrau Kelley Wolf zurückgezogen. Bei einer Anhörung am Mittwoch, 3. Dezember, folgte ein Gericht in Utah seinem mündlichen Antrag und schloss das Verfahren ab – sämtliche Schutzanordnungen wurden für null und nichtig erklärt. Damit endet ein weiterer rechtlicher Schritt im Zuge der öffentlichen Trennung des TV-Stars und der Reality-Bekanntheit, die nach 21 Jahren Ehe im Juni auseinandergegangen waren.

Der Beschluss folgt auf Monate intensiver Verfahren: Kurz nach dem Scheidungsantrag am 9. Juni hatte Scott zunächst einen Schutzantrag gestellt. Im Spätsommer verhängte ein Gericht eine Kontakt- und Abstandsanordnung, die jegliche direkte oder indirekte Kommunikation von Kelley mit Scott und den drei gemeinsamen Kindern untersagte und einen Mindestabstand von rund 300 Fuß [etwa 91 Meter] vorsah. Zuvor war Kelley nach Sorge um ihre geistige Gesundheit im Juni vorübergehend in eine Klinik gebracht worden. Ende August kam es nach konfrontativen Social-Media-Posts zu Ermittlungen. In diesem Zuge wurden ihr mehrere Vergehen zur Last gelegt, darunter elektronische Belästigung und unzulässige Veröffentlichung persönlicher Daten. Im September berichteten Quellen People zufolge von einer erneuten Einweisung und einer gerichtlich angeordneten, mindestens 60-tägigen psychiatrischen Unterbringung mit verpflichtender Medikation. Für eine Anhörung Ende September blieb Kelley dem Gericht fern, weil sie laut Richterin in Behandlung war; das Verfahren wurde neu terminiert. Im Oktober wechselte sie in eine andere Einrichtung im Raum Utah.

Scott und Kelley hatten sich nach über zwei Jahrzehnten Ehe getrennt, während derer sie drei Kinder großzogen. In der Vergangenheit hatte das Paar oft ein positives Bild nach außen vermittelt. Trotz der aktuellen Differenzen schien Scott jedoch versöhnliche Töne anzuschlagen, als er seiner Ex-Frau im Oktober auf Instagram zum Geburtstag gratulierte. Er teilte dort ein Foto aus glücklicheren Zeiten mit der Nachricht: "Herzlichen Glückwunsch." Diese Geste könnte ein Hinweis darauf sein, dass Scott, trotz aller Umstände, bereit ist, Kelley Unterstützung in ihrer derzeitigen Krise zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Wolf und Kelley Wolf im Dezember 2018 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Wolf bei der "Doc"-Q&A während der 13. SCAD TVfest in Atlanta, 6. Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Kelley Limp und Scott Wolf, Januar 2006