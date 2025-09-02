Scott Wolfs Ex erhält Kontaktverbot zu ihm und ihren Kindern

Kelley Wolf, bekannt aus "Real World: New Orleans", darf weder ihren Noch-Ehemann Scott Wolf (57) noch die drei gemeinsamen Kinder Jackson, Miller und Lucy kontaktieren. Ein Gericht in Utah erließ laut People am 28. August eine entsprechende Verfügung, nachdem Kelley Scotts private Telefonnummer auf Instagram veröffentlicht hatte. Die Folge: ein Ansturm von Anrufen und Nachrichten, der den Schauspieler und seine Kommunikation mit den Kindern stark beeinträchtigte. Kelley muss sich mindestens 300 Meter von Scott und den Kindern fernhalten und darf das gemeinsame Haus nur in Begleitung der Polizei betreten, um persönliche Gegenstände abzuholen.

Die gerichtliche Entscheidung folgt auf eine Reihe von Vorfällen, darunter Kelleys Verhaftung am 26. August wegen Belästigung und der Weitergabe persönlicher Informationen. Sie hatte auf Instagram gegen Scott ausgeteilt und ihn unter anderem aufgefordert, die Kinder sofort zu ihr zu schicken. Diese Eskalationen überschatten die Scheidungsstreitigkeiten der beiden, die nach 21 Jahren Ehe im Juni begannen. Damals hatte Scott den Trennungsantrag gestellt und sich ausdrücklich für den Schutz der Kinder ausgesprochen. Seit der Verhaftung ist Kelley zu einem Entzug von Alkohol und Drogen verpflichtet, während Scott vorübergehend das alleinige Sorgerecht innehat.

Bereits vor den neuen Auflagen hatte das Gericht Kelleys Kontakt zu den Kindern stark eingeschränkt. Sie durfte die drei nur unter Aufsicht sehen und gelegentlich per Video oder Telefon sprechen. Die gemeinsame Park-City-Residenz war bereits zu Scotts alleinigem Nutzen bestimmt worden. Trotz der schwierigen Situation betonte Scott öffentlich, dass die Kinder seine oberste Priorität sind. Er wünsche sich, sie durch diese "herausfordernde Lebensphase" so gut wie möglich zu begleiten. Die jüngsten Vorfälle werfen jedoch weitere Schatten über den ohnehin komplizierten Scheidungs- und Sorgerechtsstreit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Scott Wolf und seine Ex Kelley, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Wolf und Kelley Wolf im Dezember 2018 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Kelley Limp und Scott Wolf, Januar 2006