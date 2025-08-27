Scott Wolf behält vorläufig alleiniges Sorgerecht für Kinder

Scott Wolf (57) hat vom Gericht in Utah vorübergehend das alleinige Sorgerecht für seine drei Kinder Jackson, Miller und Lucy zugesprochen bekommen. Seine Noch-Ehefrau Kelley Wolf darf die Kinder lediglich beaufsichtigt sehen. Zudem erhält sie laut People die Möglichkeit, dreimal in der Woche Video- oder Telefonkontakte zu den Kindern herzustellen. Während Scott weiterhin über das Elternhaus in Park City verfügt, dürfen Treffen zwischen Kelley und den Kindern dort nur stattfinden, wenn die Aufsichtsperson zustimmt. Die Gerichtsanordnung beinhaltet ebenfalls, dass keiner der beiden Elternteile in Anwesenheit der Kinder über die Scheidung oder erwachsene Themen sprechen darf.

Zusätzlich ordnete das Gericht sogenannte "Safe-Harbor"-Therapien für die Kinder an, bei denen Inhalte der Therapie weder mit den Eltern besprochen noch für rechtliche Zwecke verwendet werden dürfen. Scott übernimmt die Therapiekosten vollständig. Finanziell sichert der Schauspieler seiner Noch-Ehefrau monatlich eine Summe von 8.549 Euro zu, um ihre Lebensunterhaltskosten zu decken. Aufgrund der bisherigen Rechtsstreitigkeiten wurde Kelley in ihrer Elternrolle stark eingeschränkt, obwohl der Plan weiterhin besteht, dass sie irgendwann uneingeschränkte Besuchszeiten erhalten könnte. Ein weiterer Gerichtstermin zur Klärung ausstehender Fragen findet Anfang September statt.

Nachdem die Trennung des seit 21 Jahren verheirateten Schauspielerpaares publik wurde, sorgten Berichte über ernsthafte Anschuldigungen und Konflikte für Schlagzeilen. Scott war öffentlich sichtbar bemüht, sich gegen die Vorwürfe seiner Noch-Ehefrau zu wehren, die ihn wegen angeblicher Kindes- und psychischer Misshandlungen belastete. In Textnachrichten, die durch die Medien bekannt wurden, soll Kelley selbst eingeräumt haben, die Aussagen erfunden zu haben, um für sich Vorteile in der Auseinandersetzung zu erzielen. Trotz der turbulenten Scheidung betonte Scott mehrfach, dass ihm das Wohlergehen seiner Kinder über alles gehe.

