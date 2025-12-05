Aleks Petrovic stellt klar: Er verlobte sich nicht für Sex

Aleksandar Petrovic (34), aktuell polarisierend durch die Show Temptation Island V.I.P., hat sich in einer Instagram-Fragerunde zu einem brisanten Thema geäußert: Ein Follower wollte wissen, ob er seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) nur einen Antrag gemacht habe, um Intimität zu erzwingen. Der Reality-TV-Star ließ diese Vorwürfe nicht unkommentiert. "Das ist eine Lüge und imageschädigend", erklärte Aleks entschlossen und betonte, dass er solche Behauptungen strafrechtlich verfolgen werde. Er stellte klar: "Ich würde niemals irgendwie manipulieren, um an Intimität zu kommen."

Die Frage bezog sich auf eine Situation, die Aleks selbst während der Show öffentlich gemacht hatte: Am Verlobungstag wollte Vanessa zuerst keinen Geschlechtsverkehr, änderte ihre Meinung später jedoch, da sie laut seiner Aussage ein schlechtes Gewissen hatte. Aleks wies jedoch jegliche Unterstellung, er habe bewusst Druck ausgeübt, von sich. Vielmehr sei er an dem Tag emotional verwirrt gewesen, weil er Vanessas wiederholte Zurückweisung nicht verstand. "Ich wollte es begreifen", erklärte er auf Instagram. Die Unsicherheiten und offenen Fragen über Vanessas Gefühle und die Romantik in ihrer Beziehung sollen ihn zu diesem Gespräch bewegt haben.

Bereits in der Vergangenheit machte Aleks deutlich, dass die Beziehung mit Vanessa für ihn zu einer emotionalen Herausforderung geworden sei. In der Show zeigte er sich mehrfach enttäuscht von Vanessas Verhalten und sparte nicht an Kritik. So warf er ihr vor, sich verändert zu haben, wobei er die Ursache in ihrer äußeren Lebenssituation suchte. Vanessa wiederum betonte wiederholt, dass es in ihrer Beziehung an emotionaler Nähe mangeln würde. Trotz dieser Spannungen bleibt unklar, welchen Einfluss diese Konflikte auf die Zukunft des Paares haben.

