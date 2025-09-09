Nach Verhaftung: Filmstar Scott Wolfs Noch-Ehefrau in Reha

Kelley Wolf hat sich entschieden, professionelle Hilfe in einer Rehabilitationsklinik in Anspruch zu nehmen. Diese Entscheidung fiel im Zuge ihrer jüngsten Auseinandersetzungen mit dem Gesetz und der öffentlichen Scheidung von Schauspieler Scott Wolf (57). Laut People erklärte sie vergangene Woche vor Gericht, dass sie am 12. September mit der Therapie beginnen werde. "Mein Bruder bringt mich hin. Es ist fantastisch. Es ist ein großartiger Ort. Ich habe es immer als Mental-Health-Expertin empfohlen", betonte die ehemalige Reality-TV-Darstellerin und ergänzte, "für einen Monat" dort zu sein. Warum sie ihre Behandlung fast eine Woche früher begann, ist jedoch unklar.

Das Paar, das rund 21 Jahre verheiratet war, befindet sich derzeit in einem intensiven Scheidungsverfahren, das zunehmend öffentlich ausgetragen wird. Scott, bekannt aus der Serie "Party of Five", hat sich im August vorübergehend das alleinige Sorgerecht für die drei Kinder der Familie gesichert. Dieser Schritt ging einer Reihe öffentlicher Auseinandersetzungen voraus, die ihren Höhepunkt mit der Verhaftung von Kelley am 26. August fanden. An diesem Tag wurde sie wegen Belästigung und der unrechtmäßigen Verbreitung persönlicher Informationen angeklagt, nachdem sie auf Instagram sensible Details über die Familie geteilt hatte.

Kelleys Verhalten in den vergangenen Monaten hat in der Öffentlichkeit Besorgnis erregt. Ein besonders drastischer Vorfall ereignete sich, als sie Scotts Telefonnummer öffentlich machte. Wie People berichtete, bekam der 57-Jährige eine Vielzahl von Anrufen und Nachrichten, was seine Kommunikation mit den Kindern deutlich erschwerte. Ein Gericht in Utah erließ daraufhin eine Verfügung, die es der "Real World: New Orleans"-Bekanntheit untersagte, ihren Noch-Ehemann oder den gemeinsamen Nachwuchs zu kontaktieren. Es wurde angeordnet, dass Kelley mindestens 300 Meter Abstand zu Scott und den Kindern halten muss und das gemeinsame Haus nur in Begleitung der Polizei betreten darf, um ihre persönlichen Sachen zu entfernen.

Getty Images Scott Wolf und Kelley Wolf, 2023

Getty Images Scott und Kelley Wolf, Oktober 2007

