Trotz mieser Bewertungen: Netflix-Film dominiert Charts

Seit zwei Wochen überrascht der deutsche Netflix-Film "Fall For Me" alle Skeptiker, indem er sich hartnäckig an der Spitze der Netflix-Charts hält. Dabei reiht sich dieses Erotik-Thriller-Drama mühelos unter die beliebtesten Inhalte des Streamers ein, obwohl die Kritiken geradezu vernichtend sind. Die Regisseurin Sherry Hormann inszeniert in diesem Streifen eine Geschichte, die sowohl Spannung als auch verlockende Verwicklungen bieten soll. Trotz der negativen Bewertungen von durchschnittlich 4,4 von 10 Punkten auf Moviepilot und ähnlichen Meinungen auf der IMDb bleibt der Film ein Publikumsliebling.

Der Plot dreht sich um Lilli, gespielt von Svenja Jung, die nach Mallorca reist, um ihre Schwester Valeria, dargestellt von Tijan Marei, zu besuchen. Valeria hat große Pläne: Mit ihrem frisch verlobten Partner möchte sie in ein luxuriöses Bed and Breakfast investieren. Das dafür notwendige Geld soll aus dem Verkauf eines geerbten Grundstücks kommen. Doch die Reise entwickelt sich in unvorhergesehene Bahnen: Lilli beginnt eine Affäre mit dem charmanten Nachtclub-Manager Tom, gespielt von Theo Trebs. Doch dieser hat seine eigenen Pläne und dunkle Geheimnisse, die zur Spannung der Geschichte beitragen.

Die harsche Kritik der Süddeutschen Zeitung spricht Bände, indem sie dem Film den "Sexappeal eines Möbelhauskatalogs" zuschreibt. Für Svenja Jung ist es dennoch eine spannende Gelegenheit, ihre Fähigkeiten als Schauspielerin in einem Thriller-Setting unter Beweis zu stellen. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern ist für das Publikum ein wesentlicher Anziehungspunkt, selbst wenn der Inhalt nicht durchgehend überzeugt. Der schillernde Hintergrund von Mallorca dient dabei nicht nur als malerische Kulisse, sondern verstärkt die unterschwelligen Spannungen und Geheimnisse zwischen den Figuren, die sich bis zum dramatischen Höhepunkt aufbauen.

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"

Getty Images Svenja Jung beim Bayerischen Filmpreis 2018

