"Sehr hot": Tanja Tischewitsch schwärmt für diesen Promi

Reality-TV-Star Tanja Tischewitsch (36) hat in einem Interview offen über ihre Schwärmerei für einen beliebten deutschen Schauspieler gesprochen. Nachdem sie kürzlich auf Netflix den Erotik-Thriller "Fall for Me" angesehen hatte, zeigte sie sich begeistert – vor allem von Hauptdarsteller Theo Trebs (31). "Die Szenen waren so hot, wo ich dachte 'Okay, folgen.'", erklärte Tanja ganz offen gegenüber Promiflash. Besonders beeindruckt war sie davon, dass der Film sie so positiv überrascht hat: "Ich dachte mir so: 'Ja, okay, ist auf Platz eins. Guckst du dir das an.' Dann dachte ich: 'Huch, wer bist du denn?'"

"Fall for Me", der heiß diskutierte Streaming-Hit, hatte anscheinend bleibenden Eindruck bei der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin hinterlassen. Theo, vor allem aus deutschen Film- und Fernsehproduktionen bekannt, feiert durch seine Rolle in diesem Thriller offensichtlich auch bei einem neuen Publikum Erfolge. Tanja, die im Gespräch leicht ins Schwärmen geriet, scherzte sogar, dass sie selbst gerne die weibliche Hauptrolle in dem Film übernommen hätte – vor allem nach einer so positiven Reaktion auf die entsprechenden Szenen.

Tanja selbst steht auf blonde Männer mit blauen Augen, wie sie in der Vergangenheit betonte, und hat bereits eine Vorstellung von ihrem Traummann geäußert. Die Single-Mama ist aber trotz solcher kleinen Schwärmereien aktuell nicht aktiv auf der Suche. Vielmehr scheint sie die Unverbindlichkeit und Ungezwungenheit in flüchtigen Begegnungen zu genießen, wenn es sich ergibt. Ihr Interesse an Theos schauspielerischem Talent zeigt einmal mehr, dass sie sich gelegentlich von ihrer Vorliebe leiten lässt und auch offen für Überraschungen ist – zumindest, was Filmabende angeht.

ActionPress Tanja Tischewitsch bei der Premiere des Films "100 Dinge" in Berlin

Julia Terjung / Netflix Theo Trebs, Schauspieler

Getty Images Tanja Tischewitsch im März 2018