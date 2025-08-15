So verführerisch wird der neue Netflix-Film "Fall For Me"

Zum Ende des Sommers bietet Netflix seinen Zuschauern ein besonderes Highlight. Am 21. August startet der Erotik-Thriller "Fall For Me" auf dem Streamingdienst. In dem Film reist Lilli, gespielt von Svenja Jung (32), nach Mallorca, um ihre jüngere Schwester zu besuchen. Dort erfährt sie von der bevorstehenden Hochzeit Valerias mit dem charmanten Franzosen Manu (Victor Meutelet) – doch schnell kommen Zweifel an der Beziehung auf. Obendrein verstrickt sich Lilli in eine glühende Affäre mit Tom, verkörpert von Theo Trebs (30), dem Manager eines Nachtklubs, und es folgen heiße Nächte auf der Urlaubsinsel.

Neben dem spannenden Drama kommen in dem Streifen auch die verführerischen Momente nicht zu kurz. Im Gespräch mit Promiflash verrät Darsteller Theo Trebs, wie er die intimen Szenen einschätzt. "Mir geht es mit diesen Szenen supergut. [...] Ich finde, sie sind toll gelungen und sehen toll aus. Sie haben einen ästhetischen und inhaltlichen Wert", macht der Berliner deutlich. Insgesamt war der Dreh der Netflix-Produktion für den erfahrenen Theaterschauspieler eine tolle Erfahrung. Im Interview schwärmt er: "Ich bin sehr stolz darauf, an diesem Film beteiligt zu sein."

Für Theo ist "Fall For Me" die erste Zusammenarbeit mit dem Streaminggiganten. Seine Filmkollegin Svenja kann hingegen schon auf mehrere erfolgreiche Kollaborationen wie in "Zeit der Geheimnisse" und "Crooks" zurückblicken. Das neueste Projekt, unter der Regie von Sherry Hormann, verspricht nun Spannung und Spice – und könnte zu einem großen Erfolg werden. Ob Netflix damit einen ähnlichen Hit landet wie einst mit der 365 Days-Trilogie wird sich in wenigen Tagen zeigen.

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs, "Fall For Me"-Stars

Getty Images Svenja Jung beim Bayerischen Filmpreis 2018