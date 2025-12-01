Kein Luxus: So war Kindheit von Frédéric von Anhalt wirklich

Frédéric von Anhalt (82) hat bei der Kinderlachen-Gala einen Einblick in seine eigene Kindheit gegeben und schilderte, dass diese alles andere als luxuriös war. Der Reality-TV-Star wuchs in den 50er- und 60er-Jahren zusammen mit seinen vier Geschwistern in einem Haushalt mit insgesamt acht Personen auf, darunter auch Eltern und Großmutter. "Wir waren als Kinder ja nicht so glücklich", erklärte er im Interview mit Promiflash. Die Jahre seien geprägt von harter Arbeit und Entbehrungen gewesen, weshalb er betonte: "Wir hatten nicht so die Freude wie die Kinder heute."

Auch heute schockiert es ihn, dass viele Kinder immer noch unter schwierigen Umständen leben müssen. Besonders betroffen macht ihn der Gedanke, dass das Elend von Kindern nicht nur in ärmeren Teilen der Welt zu finden ist, sondern auch innerhalb Europas große Herausforderungen bestehen. "Das verwundert mich sehr, dass das überhaupt möglich ist", sagte er weiter. Frédéric, der in letzter Zeit viel reist, berichtete von seinen Eindrücken: "Ich sehe das Elend, sehe das Elend von Kindern. Das ist sehr, sehr traurig." Gerade vor diesem Hintergrund lobte er Projekte wie die Kinderlachen-Gala, die sich der Unterstützung bedürftiger Kinder widmen.

Der Prinz von Anhalt ist bekannt für sein extravagantes Leben, doch seine Aussagen werfen ein neues Licht auf ihn. Sein bürgerlicher Name Hans-Robert Lichtenberg, den er durch Adoption gegen seinen heutigen Titel eintauschte, erinnert an die wenig glamourösen Anfänge. Trotz späterem Reichtum und Luxus hat Frédéric offenbar nie vergessen, wie hart das Leben sein kann, und zeigt sich sensibel für die Schicksale anderer. Er selbst hat keine leiblichen Kinder, jedoch adoptierte Frédéric insgesamt sechs Männer im Erwachsenenalter.

Anzeige Anzeige

Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Frédéric von Anhalt 2023 in Hamburg