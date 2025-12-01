Zum 40.: Chrissy Teigens Kids verleihen ihr eigenen Award

Chrissy Teigen (40) feierte am 30. November ihren 40. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums haben sich ihre Kinder eine schöne Überraschung überlegt: Sie zeichneten ihre Mama mit dem sogenannten Courage-Award aus! In einem Video, in dem Papa John Legend (46) den kostbaren Moment festgehalten hat, ist zu sehen, wie Tochter Luna die Laudatio hält, während Chrissy ihr gespannt gegenübersteht. "Chrissy Teigen, ich freue mich, Ihnen den Courage-Award zu überreichen. Sie setzen sich immer für das Richtige ein, auch wenn es schwer ist. Sie setzen sich für Frauen ein, Sie helfen Menschen in Not und Sie kämpfen für eine bessere Welt", fasst Luna feierlich zusammen und überreicht anschließend den selbst gebastelten Pokal aus Papier.

Chrissy ist sichtlich gerührt. Mit Tränen in den Augen nimmt sie den Award entgegen und schenkt ihrer Tochter eine herzliche Umarmung. Anschließend hält auch sie noch eine Rede. "Nun, ich möchte meiner Familie danken, denn alles, was ich tue, tue ich für euch, und das ist die Wahrheit. Ich liebe euch so sehr. Danke", gibt das Model dankbar zu verstehen. Neben dem herzlichen Video von der Award-Verleihung teilt John eine Reihe an Fotos, auf denen Chrissy als die Frau, die sie ist, in ihrer Rolle als Mama von vier Kindern und wunderbare Ehefrau zu sehen ist.

Zudem richtet der Sänger in seinem Instagram-Beitrag herzerwärmende Worte an seine Frau. "Unsere tapfere, wunderschöne Königin wird heute 40 Jahre alt. Wir lieben dich bis in alle Ewigkeit, Chrissy. Danke, dass du so eine wundervolle Ehefrau und Mutter bist. Du bist das Herz unserer Familie, die Liebe meines Lebens", schwärmt der "All Of Me"-Interpret. Das Paar geht bereits seit 20 Jahren gemeinsam durchs Leben, seit 2013 als Ehepaar und ab 2016 als liebendes Elternpaar.

