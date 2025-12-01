Helene Fischer plant keine weiteren Projekte mit Ex Florian

Klare Worte von Helene Fischer (41): Bei einer Pressekonferenz in München machte die Sängerin deutlich, dass es vorerst keine neuen gemeinsamen Projekte mit Ex-Partner Florian Silbereisen (44) geben wird. Auf die Frage nach einer Fortsetzung ihres überraschenden Duett-Erfolgs "Schau mal herein" erklärte sie laut OE24: "Es ist auch da wieder nichts geplant in Zukunft, dass ich da bewusst jetzt irgendwie auf den Zug aufsteigen möchte." Der Song, ursprünglich für die "Helene Fischer Show" gedacht, entwickelte sich in sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok zum Hit.

"Wir sind dankbar, dass es so gekommen ist, und mehr fordere ich auch gar nicht erst heraus", sagte Helene bei der Pressekonferenz. Der Erfolg eines Songs lasse sich nicht einfach reproduzieren, erinnerte sie und verwies auf "Atemlos durch die Nacht", das "sehr prägend" gewesen sei, aber die Messlatte hochlege: Es sei "schwierig, da noch einen draufzusetzen". Für viele Anhänger, die das harmonische Miteinander von Helene und Florian beim jüngsten Auftritt als Signal für eine kreative Reunion interpretiert hatten, heißt das: Kein neues Duett, kein gemeinsames Projekt – zumindest nicht in absehbarer Zeit.

Helene und Florian waren zehn Jahre lang ein Paar und sind bis heute eng miteinander verbunden. Obwohl sie längst getrennte Wege gehen, gibt es bei beiden keinen Groll – im Gegenteil, sie pflegen ein freundliches und respektvolles Miteinander. Für Helene liegt der Fokus mittlerweile vor allem auf ihrer Karriere und ihrer kleinen Familie. Trotz der Trennung äußerte Florian sich in der Vergangenheit immer wieder bewundernd über die Sängerin und sprach von der besonderen Zeit, die sie miteinander verbracht haben.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Michael Titgemeyer / ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer, 2009