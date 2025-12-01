Fitnessreise: Diese fünf Schritte haben Edda Pilz geholfen

Edda Pilz (24) hat auf Instagram einen Einblick in ihre persönliche Fitnessreise gewährt. Die Influencerin teilte dabei nicht nur alte Fotos, die zeigen, wo sie einst startete, sondern auch ihre fünf wichtigsten Lektionen auf dem Weg zu mehr körperlicher und mentaler Fitness. "Disziplin ist wichtiger als Motivation", erklärte Edda in ihrem Posting und fügte hinzu, dass gerade jene Tage, an denen man keine Lust hat, entscheidend für den persönlichen Fortschritt seien. Außerdem betont sie die Bedeutung der Ernährung, die laut ihr 80 Prozent des Erfolgs ausmacht.

Weitere Weisheiten, die Edda ihren Followern mit auf den Weg gab, umfassen die Erkenntnis, dass Ergebnisse Zeit brauchen und nichts über Nacht geschieht. Wer frühzeitig aufgibt, wird nie sehen, was durch tägliche Arbeit möglich ist. Sie hob hervor, wie viel kleine Routinen wie ausreichend Schlaf, genügend Wasser, die Deckung des Proteinbedarfs und Bewegung ausrichten können. Noch wichtiger sei jedoch, sich nicht mit anderen zu vergleichen, da jeder Körper unterschiedlich reagiere und der Fokus immer auf der eigenen individuellen Reise liegen sollte. Für sie sei es wichtig gewesen, dranzubleiben und zu entdecken, wie sich eine Veränderung nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich auswirken kann.

In den vergangenen Wochen hatte die Reality-Darstellerin auch abseits ihrer Fitnessreise für Gesprächsstoff gesorgt. Nach dem gescheiterten Auftritt im Sommerhaus der Stars und der öffentlichen Trennung von Michael Klotz (27) zeigte sich Edda besonders reflektiert auf Social Media. In einem Video, das sie in einem glitzernden Kleid und mit leuchtendem Lächeln zeigt, schrieb sie: "So viele schreiben mir, dass man mir ansieht, wie sehr ich mein Strahlen zurückhabe. Und ehrlich gesagt: Das ist das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann." Edda wollte damit deutlich machen, wie sehr sie durch das Lösen von negativen Einflüssen zu neuer Stärke fand.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025