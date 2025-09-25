Wohnt Micaela Schäfer noch mit ihrem Ex Adriano zusammen?

Micaela Schäfer (41) und ihr Ex-Freund Adriano Hess lebten nach ihrer Trennung für kurze Zeit wieder unter einem Dach. Grund dafür war eine Renovierung in Adrianos neuer Wohnung, die einen vorübergehenden Auszug notwendig machte. Im Promiflash-Interview verrät das Erotikmodel nun, wie die aktuelle Wohnsituation ist: "Adriano hat jetzt eine eigene Wohnung. Die ist auch fertig." Die gemeinsame Zeit unter einem Dach sei problemlos verlaufen. "Mit mir kann man sich ja eh kaum streiten. Ich bin so ein harmonischer Typ. Ich lache lieber, als mich zu streiten, weil das Leben kurz genug ist", erklärt sie.

Viele Fans haben sich gefragt, ob das Zusammenwohnen die beiden wieder nähergebracht hat – doch dem tritt Micaela entschieden entgegen. Sie macht klar, dass zwischen ihr und Adriano keine romantischen Gefühle mehr im Spiel seien. "Wir haben ja ein Verhältnis wie Bruder und Schwester. Wir werden auch nie mehr zusammenkommen. Egal, was passiert, auch wenn er der letzte Mann auf der Welt wäre. Ich werde nie mehr mit Adriano zusammenkommen und umgekehrt genauso", macht sie im Gespräch mit Promiflash klar.

Die ungewöhnliche Konstellation, noch einmal mit einem Ex-Freund zusammenzuwohnen, dürfte für viele überraschend sein, ist bei Micaela jedoch kaum verwunderlich. Bereits nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr betonte das Model, dass die beiden weiterhin freundschaftlich verbunden seien. Adriano entschied sich damals gegen eine Beziehung, weil er sich selbst nicht als "Beziehungsmensch" sieht. Die gemeinsame Zeit beschreibt Micaela jedoch bis heute positiv, was sie auch dazu bewog, ihm kurzfristig ein Dach über dem Kopf zu bieten.

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer im November 2023

IMAGO / Future Image Micaela Schäfer, September 2025

Splash News / ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer im Dezember 2021