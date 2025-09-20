Micaela Schäfer enttäuscht von Online-Dating-Lügen

Model und Reality-TV-Star Micaela Schäfer (41) gibt Einblicke in ihr Datingleben und spricht offen über ihre bisherigen Erfahrungen auf Dating-Apps. Seit ihrer Trennung von Adriano Hess vor rund anderthalb Jahren ist sie Single und auf der Suche nach einem neuen Partner. Doch die Suche gestaltet sich schwieriger als erwartet. "Ich bin auf einer Dating-App, aber so gut lief es bisher leider noch nicht. Ich wurde geghostet", enthüllte Micaela im Interview mit Promiflash. Auch falsche Fotos und Lügen seitens ihrer Matches haben ihre Hoffnung gedämpft: "Typen sind nicht besser als Frauen auf Dating-Apps – die lügen genauso."

Trotz der Enttäuschungen lässt sich Micaela nicht entmutigen und bleibt weiterhin offen für neue Begegnungen. "Im Moment ist es ein bisschen mau, aber ich halte mich da noch bedeckt, ich gucke einfach mal", erklärte sie. Während sie von Unehrlichkeiten auf Dating-Plattformen berichtet, stellt sie selbst klar, dass Täuschung für sie keine Option ist. Ihr Wunsch, aufrichtige und ehrliche Menschen kennenzulernen, ist groß. Die Erfahrungen auf der Dating-App haben ihr allerdings gezeigt, dass es nicht leicht ist, in der Welt der digitalen Partnersuche auf echte Verbindungen zu hoffen.

Micaela, die nicht nur durch ihre Modelkarriere bekannt ist, sondern auch durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat mit ihrem Privatleben immer wieder die Schlagzeilen bestimmt. Auch in der Vergangenheit sprach sie offen über Beziehungen und Liebes-Themen. Ihre Fans schätzen sie für ihre direkte und erfrischende Ehrlichkeit. Mit einem aktiven Lebensstil zwischen Modeljobs und TV-Auftritten sucht sie nun den Mann, der mit ihr Schritt halten kann, und glaubt daran, dass sich irgendwann doch noch die richtige Gelegenheit auftut.

Imago Micaela Schäfer im März 2025

AEDT / ActionPress Micaela Schäfer und Adriano Hess im August 2022

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"