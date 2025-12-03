Schutz ist wichtig: Micaela Schäfer kennt ihren HIV-Status

Micaela Schäfer (42) macht sich für ein wichtiges Thema stark. Das Erotikmodel möchte ihren Teil zur Aufklärung über die Krankheit HIV beitragen – und gibt der Kampagne der Selbsthilfe Express e.V. dafür ihr Gesicht. "Meine Lieben, ich kenne meinen HIV-Status – und du?", diese Frage stellt sie dafür der Öffentlichkeit. Denn sie weiß: "Auch wenn es mal wieder im Schlafzimmer heiß hergeht und die Hormone Hip-Hop tanzen, denkt immer dran, euch und euren Partner zu schützen."

Micaela ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Sexualität und alles, was dazu gehört, ist für sie alles andere als ein Tabuthema. Erst vergangenen Monat sprach sie im BestFans-Intimtalk offen über ihr Interesse an Swingerclubs. "Finde ich total gut", gab die 42-Jährige offen zu und ließ ihrer Fantasie bezüglich anonymer Begegnungen freien Lauf: "Wer weiß, wen man da dann alles trifft." Auch skurrile Wünsche, die ihre Webcam-Kunden äußern, plaudert sie gerne aus und nimmt ihre Fans damit ein Stück weit mit in ihr Business.

Neben ihren Jobs in der Erotikwelt ist Micaela eigentlich auch offen für weitere Auftritte in Realityshows. Ihre Anfänge feierte sie nämlich im Fernsehen bei Germany's Next Topmodel. Es folgten Shows wie das Dschungelcamp und The 50. Allzu häufig bekommt man sie in solchen Formaten aber nicht mehr zu sehen – im Promiflash-Interview verriet sie auch, wieso. "Ich habe meinen Preis. Ich sage es so, es fängt bei 70.000 an. Wenn ich die Show richtig geil finde, dann 50.000 Euro", schilderte sie und gibt zu: "Aber eigentlich möchte ich 100.000."

Imago Micaela Schäfer beim Event zum TV-Start von "Couple Challenge" im Palace Hotel Berlin am 12.03.2025

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 in Berlin

Imago Micaela Schäfer bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer" im Zoo Palast Berlin, Dezember 2025