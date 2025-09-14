"Sehr stolz": Steffi Brungs verdient mehr als Ehemann Chris

Eine kleine Offenbarung mit großer Wirkung: In einem humorvollen Instagram-Post hat Christian Wackert, Moderator beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen", verraten, dass seine Frau, die Moderatorin und VIP-Expertin Stephanie Brungs (36), mehr Geld verdient als er. Das dazugehörige Video zeigt das Paar strahlend in die Kamera, während der Untertitel lautet: "Hot Take: Sie verdient mehr als er!" Doch von Neid keine Spur. Chris ergänzt stolz: "Ich halte gerne ihre Tasche, sitze im Publikum bei ihren Shows oder halte ihr im Haus den Rücken frei." Der Beitrag, begleitet von Justin Biebers (31) Liedzeile "That's my Baby, she's iconic", kam bei den Fans bestens an. Auch Steffi selbst fand humorvolle Worte und fragte scherzhaft: "Ach, ist die Steuererklärung endlich fertig?"

Das Power-Paar teilt seit elf Jahren ein gemeinsames Leben und ist seit 2019 verheiratet. Während Christian durch seinen Job monatlich Tage in Berlin verbringt, ist Steffi als Vollzeit-VIP-Expertin bei RTL vielseitig eingespannt. Christian kümmert sich in dieser Zeit um den Haushalt und sorgt dafür, dass es seiner Frau an nichts fehlt – bis hin zu eigens vorbereiteten Shakes für den Arbeitsweg. In Interviews erklären sie, wie selbstverständlich diese Aufgabenverteilung für beide ist und dass sie oft positive Resonanz von außen erhalten. Mithilfe von humorvollen Clips in den sozialen Medien, wie einem Video über Christian als "Hausmann", geben die beiden Einblicke in ihren Alltag.

Dass Steffi Disziplin und Engagement nicht nur im Berufsleben zeigt, bewies die Moderatorin vor Kurzem auch auf körperlicher Ebene. Im Rahmen einer sportlichen Challenge unter professioneller Anleitung gelang es ihr, sichtbar Muskeln aufzubauen und gleichzeitig fitter zu werden. In nur acht Wochen hat Steffi beeindruckende 4,9 Prozent Körperfett verloren. "Ich fühle mich mit meinem Gewicht und mit meinen Kurven absolut wohl", erklärte die 36-Jährige nach ihrem Abnehmerfolg voller Stolz im Interview mit FITBOOK.

Getty Images Steffi Brungs und Christian Wackert im Februar 2025

Instagram / chriswackert Christian Wackert und Steffi Brungs im Februar 2025

Instagram / steffibrungs Stephanie Brungs, Moderatorin, 2025

