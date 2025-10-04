Gegen Ali Moussa: So schlägt sich Eric Sindermann im Ring

Es ist so weit. "The Ultimate Hype" startet mit einem fulminanten Kampf. Das erste Duell liefern sich Eric Sindermann (37) und Eric Moussa in der Disziplin K1/Kickboxen. In Runde eins scheint der ehemalige Kampfsportler die Kontrolle über den Ring zu haben. Der Realitystar kann zwar auch ein paar Treffer landen, doch ist meist mit der Verteidigung beschäftigt. Im zweiten Durchlauf erzielen beide ein Knock-down, doch Erics Kräfte scheinen zu schwinden. Am Ende sind Alis Erfahrung und körperliche Überlegenheit entscheidend: Als der TV-Star am Ende der dritten Runde zu Boden geht, beendet der Schiedsrichter den Kampf vorzeitig mit einem Sieg für Ali.

Vor dem Kampf gab es viel Drama um Erics Teilnahme an "The Ultimate Hype". Der Realitystar wäre am liebsten gegen Diogo Sangre (31) angetreten, doch dies wurde ihm verwehrt. Als Protest trat der Blondschopf vor einigen Wochen in den Hungerstreik. "Der Hungerstreik hat begonnen. Ab heute keine Nahrung mehr, bis endlich Klartext gesprochen wird. Ich fordere nur eines: Gerechtigkeit", erklärte er seinen Followern auf Instagram. Damit konnte er die Veranstalter offenbar überzeugen und sich einen Platz auf der Fightcard sichern.

Kurz vor dem Kampf gab es weitere schlechte Nachrichten für Eric. Der 37-Jährige war körperlich angeschlagen. "Mein Körper ist komplett geschwächt, dazu kommen Fieber und starke Erschöpfung", klagte der TV-Star im Netz. Er habe sich eine Schleimbeutelentzündung zugezogen und obendrein an einer Infektion und einem Virus gelitten. Erics Follower befürchteten sogar, dass er gar nicht bei dem Sportevent antreten könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / theultimatehype Eric Sindermann und der Wildcard-Gewinner Ali Moussa

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eric Sindermann, September 2025

Anzeige