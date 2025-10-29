Das ging schnell: Eric Sindermann kündigt seinen Caféjob

Eric Sindermann (37), der als Dr. Sindsen Bekanntheit erlangte, hat seinen Job im Café Exclusive Coffee am Berliner Kurfürstendamm aufgegeben – nur wenige Monate nachdem er im August dort begonnen hatte. Der Reality-TV-Star hatte sich von der Glitzerwelt des Fernsehens distanzieren und "normal arbeiten" wollen, postet nun allerdings von einer Yacht in Dubai. Auf Instagram schrieb er, dass er sich vorerst auf andere Projekte konzentrieren wolle und lobte zugleich das Café und dessen Leitung. Dabei betonte Eric auch, wie wichtig ihm seine Work-Life-Balance sei. Offen ließ er, ob er irgendwann dorthin zurückkehren werde.

In den Kommentaren fand seine Entscheidung allerdings nur wenig Verständnis. Ein Follower etwa kritisierte: "Bei dem ganzen Hin und Her bei dir wird selbst mir schwindelig." Auch andere warfen ihm vor, den Job lediglich als PR-Aktion genutzt zu haben. "Sagst immer, du hast kein Geld und Probleme, aber dann sowas", schreibt ein weiterer Nutzer. Trotz der Kritik bedankte sich Eric ausführlich bei den Eigentümern des Cafés und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Dennoch scheint sein überraschender Rückzug bei vielen den Eindruck von Inkonsequenz hinterlassen zu haben.

Eric, der sich lange als schillernde Persönlichkeit in der Reality-TV-Szene etablierte, überraschte im August seine Anhänger mit seinem Einstieg ins Café-Geschäft. Er sah darin eine Möglichkeit, Abstand vom Rampenlicht zu gewinnen und sich in einem konventionelleren Umfeld zu bewähren. Der Schritt wurde auch von seiner Community mit Spannung verfolgt, die ihn teils zu dieser Entscheidung ermutigt hatte. Dass er nun erneut eine Kehrtwende einlegt, wirft jedoch die Frage auf, ob der Wunsch nach einem "normalen" Leben mit seinem bisherigen Lebensstil vereinbar ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann bei seinem neuen Minijob, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, August 2025