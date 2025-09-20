Boxkampf auf der Kippe? Eric Sindermann hat Virusinfektion

Eric Sindermann (37) hat sich mit einem Virus infiziert und bangt um seine Teilnahme an "The Ultimate Hype". Der Boxkampf ist für den 4. Oktober in Oberhausen angesetzt und sollte den für Reality-TV-Star ein wichtiger Moment werden, den er sich sogar mit einem öffentlichen Hungerstreik erkämpft hatte. Doch wie er seinen Followern auf Instagram mitteilt, ist sein Gesundheitszustand derzeit alarmierend. Neben einer Schleimbeutelentzündung leidet er an einer Infektion und einem Virus und beschreibt: "Mein Körper ist komplett geschwächt, dazu kommen Fieber und starke Erschöpfung."

Um die Symptome zu lindern, wird Eric bereits medikamentös behandelt, doch die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der Erholung. In seiner Instagram-Story zeigt sich der Ex-Handballspieler trotz allem entschlossen: "Wenn das so bleibt, weiß ich nicht, ob ich antreten kann. Trotzdem: Ich bleibe stark. Und selbst mit nur 20 Prozent, ich steige in den Ring." Ob er pünktlich zum großen Event wieder fit ist, bleibt abzuwarten. Die Anspannung unter seinen Fans wächst, denn das Event ist nicht nur für Eric, sondern auch für seine Unterstützer ein Highlight.

Noch vor wenigen Wochen hatte Eric im Promiflash-Interview ganz andere Töne angeschlagen und sich selbst als "Psycho" bezeichnet. "Ich kenne keinen Schmerz mehr", tönte der Berliner. Eric war sich sicher, seinen Gegner physisch und vor allem psychisch zu brechen. Um sich optimal auf seinen Gegner vorzubereiten, verzichtet der 37-Jährige aktuell auch auf Alkohol.

