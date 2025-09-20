"The Ultimate Hype"-Gegner von Eric Sindermann steht fest

Eric Sindermanns (37) Gegner bei "The Ultimate Hype" steht nun offiziell fest: Ali Moussa, einer der Wildcard-Gewinner des Events. Die beiden werden in der Gewichtsklasse von 93 Kilogramm gegeneinander antreten. Auf Instagram gibt sich der Reality-TV-Darsteller kämpferisch und lässt keinen Zweifel an seinen Ambitionen: "Ich werde um mein Leben kämpfen, das verspreche ich auch! Ich bin voll im Fokus!"

Dass Eric überhaupt bei "The Ultimate Hype" mit dabei ist, verdankt er einem beeindruckenden Durchhaltevermögen. Mit einem Hungerstreik kämpfte er sich seinen Platz in der Veranstaltung. Diese Entschlossenheit hat ihm Respekt eingebracht und zeigt, wie wichtig ihm dieser Auftritt ist. Nun richtet sich alles auf die Begegnung mit Ali Moussa, der sich über die Wildcard als Gegner qualifizieren konnte. Wer den Sieg davontragen wird, bleibt spannend, aber Erics klare Ansage zeigt, dass er mit vollem Einsatz beim Kampf dabei sein wird.

Noch vor wenigen Stunden bangte Eric um seine Teilnahme bei "The Ultimate Hype". Der Ex-Handballspieler zog sich eine Virusinfektion zu und meldete sich vom Krankenbett bei seinen Followern. "Mein Körper ist komplett geschwächt, dazu kommen Fieber und starke Erschöpfung." Dennoch ließ er sich nicht unterkriegen und betonte: "Selbst mit nur 20 Prozent, ich steige in den Ring." Seine Kampfansage an den Wildcard-Gewinner lässt vermuten, dass Eric mittlerweile wieder fit genug ist, um sich der Herausforderung zu stellen.

Imago Eric Sindermann, Juli 2025

Instagram / alimoussa_official Ali Moussa, "The Ultimate Hype"-Kandidat

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Juni 2024