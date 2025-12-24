Chrissy Teigen verliert Zahn bei Zuckerstangenspiel mit Kids

Chrissy Teigen (40) hat kurz vor Weihnachten ein unfreiwillig komisches Update aus ihrem Familienalltag geliefert: Beim Vorbereiten eines Zuckerstangen-Spiels für ihre Kinder ist dem Model zu Hause ein Frontzahn-Veneer abgebrochen – und das direkt vor dem Winterkonzert der Schule. In mehreren Instagram-Clips zeigte Chrissy am Sonntag, wie sie mit Luna (9), Miles (7), Esti (2) und Wren (2) am Tisch Zuckerstangen und Oreo-Krümel in Blumentöpfe füllte, um die süßen Stangen "wachsen" zu lassen. Als sie eine der Zuckerstangen öffnen wollte, machte es klack – der Veneer war ab. "Frohe Weihnachten von unserer Familie an euch", schrieb sie augenzwinkernd und präsentierte lachend den abgeschliffenen Zahn.

In einem späteren Video erklärte die Autorin, sie habe "das ganze Stück" noch, und versuchte die Panne mit Humor zu nehmen. "Das ist, was Mütter für ihre Kinder tun, damit ihr glaubt, ihr habt eine Zuckerstange wachsen lassen", sagte sie in den Clips. Trotz Schreckmoment fuhr die Vierfach-Mama ihre Kinder zum Winterkonzert – mit Maske, die den Mund bedeckte. Ehemann John Legend kommentierte unter dem Post nur mit Lach-Emojis. Kurz darauf folgte die schnelle Rettung: In ihren Storys sah man Chrissy im Behandlungsstuhl ihres langjährigen Kosmetik-Zahnarztes Dr. Laurence Rifkin, der das Veneer wieder einsetzte. "Wir sind wieder da, ein Hoch auf den Zahngott", schrieb sie zu dem Clip und zeigte anschließend ein lächelndes Selfie mit Tochter Luna zum vorübergehend freigelegten Originalzahn.

Erst vor Kurzem hatte sich die kleine Esti bei einem Sturz zu Hause das Kinn aufgeschlagen und musste genäht werden. Chrissy zeigte damals tapfer ein Instagram-Foto ihrer Tochter bei der Behandlung beim Arzt. "Traumata sowohl für das Kind als auch für die Eltern", schrieb die Autorin und bedankte sich bei ihrem Arzt Dr. Ourian für die schnelle Hilfe. Die Sorge war groß, doch schon wenige Tage später sah die Zweijährige wieder fröhlich aus – ganz zur Erleichterung der ganzen Familie. Trotz solcher Zwischenfälle bewahrte die Familie in den letzten Wochen ihren Humor und ihre Zusammengehörigkeit.

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter und ihrem Arzt