Diane Kruger bezaubert in einem weißen Spitzenminikleid

Diane Kruger (49) zog bei der Premiere der Serie "Merteuil" in Paris alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einem atemberaubenden weißen Spitzenminikleid, das mit einem charmanten Rüschenkragen und einem strukturierten Rock die Modewelt des 18. Jahrhunderts würdigte. Als Hommage an die historische Handlung des Dramas kombinierte Diane ihr Outfit mit schwarzen Söckchen und eleganten Absatzschuhen. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern der Besetzung präsentierte sie sich auf dem pinkfarbenen Teppich strahlend den Fotografen.

Die neue HBO-Serie, die in anderen Ländern unter dem Titel "The Seduction" läuft, entführt die Zuschauer ins Frankreich des Ancien Régime. Diane spielt die angesehene Madame de Rosemonde und glänzt an der Seite von Anamaria Vartolomei, die die junge Marquise de Merteuil verkörpert, sowie Vincent Lacoste als Vicomte de Valmont. Als Prequel zu "Gefährliche Liebschaften" beleuchtet die Serie den Aufstieg einer Frau in die Machtstrukturen der Pariser Elite. Auf Französisch gedreht, stellt die Serie eine besondere Herausforderung dar, da die Dialoge im historischen Stil geführt werden.

Die deutsche Schauspielerin ist für ihre Vielseitigkeit bekannt – unter anderem durch Rollen in Filmen wie "Troja" und "Das Vermächtnis der Tempelritter". Obwohl sie fließend Französisch spricht, beschreibt Diane die Arbeit an "Merteuil" als eine sprachliche Hürde. Gegenüber Tech Radar erklärte sie: "Es war wirklich schwierig, da es sich um altes Französisch handelte. Ich habe intensiv geübt, um die Dialoge authentisch wiedergeben zu können." Ein Einblick, der die Hingabe der Schauspielerin an ihre Rollen erneut unterstreicht und ihre Rückkehr ins französische Kino nach vielen Jahren besonders macht.

Getty Images Diane Kruger bei der Premiere von "Merteuil" in Paris 2025

