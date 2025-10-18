Katy Perry stellte Justin Trudeau bereits ihrer Tochter vor

Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40) scheinen ihre Beziehung auf eine neue Ebene gehoben zu haben, denn der ehemalige kanadische Premierminister durfte jetzt bereits Daisy Dove Bloom (5), die Tochter der Pop-Ikone, kennenlernen. In ihrem Zuhause in Santa Barbara sollen die drei einen entspannten Nachmittag miteinander verbracht haben, wie ein Insider laut OK! gegenüber Promi-Kolumnist Rob Shuter verriet. "Es war keine große Sache, sondern passierte ganz natürlich – und genau das machte es so besonders", heißt es. Justin, der lässig gekleidet in Jeans und Turnschuhen erschien, "passte perfekt hinein".

Besonders beeindruckend sei es gewesen, wie gelassen und zugänglich der 53-Jährige im Umgang mit Daisy war. "Er ist großartig mit Kindern, man merkt sofort, dass er Vater ist – sanft, lustig, einfach sympathisch", schwärmte ein weiterer Insider. Katy, die bisher sehr darauf bedacht war, wen sie in das Leben ihrer Tochter ließ, scheint in der Beziehung mehr zu sehen als eine vorübergehende Liebelei. "Dass sie ihn Daisy vorgestellt hat, zeigt, wie sehr sie ihm vertraut", bestätigte ein Freund der Sängerin, die sich erst kürzlich von ihrem langjährigen Partner, Schauspieler Orlando Bloom (48), trennte.

Während Katy aktuell viel Zeit auf ihrer Lifetimes-Tour verbringt, findet sie dennoch Momente für ihren neuen Partner. Seit sie erstmals im Juli bei einem Dinner zusammen gesehen wurden, intensivierte sich ihre Beziehung offenbar in rasantem Tempo. Justin, der selbst Vater von drei Kindern aus seiner Ehe mit Sophie Grégoire ist, scheint Katy mit seiner bodenständigen Art zu beeindrucken. Ein Insider fügte hinzu, dass Justin es kaum fassen könne, dass jemand so Glamouröses wie Katy sich für ihn interessiert – während sie es im Gegenzug schmeichelhaft finde, dass ein so angesehener Politiker sich für sie begeistert.

Katy Perry und Justin Trudeau

Katy Perry und Orlando Bloom

Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025