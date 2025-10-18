So bodenständig waren Mini-Flitterwochen von Selena Gomez

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben am 27. September ihre Liebe mit einer romantischen Zeltzeremonie in Santa Barbara, Kalifornien, besiegelt. Die Sängerin und der Produzent feierten inmitten von etwa 170 Gästen, darunter Stars wie Taylor Swift (35), Ed Sheeran (34) und Cara Delevingne (33). Nach den ausgelassenen Feierlichkeiten zogen sich die Frischvermählten für einen Roadtrip entlang der kalifornischen Küste und nach Texas zurück. "Sie liebten ihre kleinen Flitterwochen", verriet eine Quelle dem Magazin People. "Es war perfekt."

Während der Hochzeit sorgte DJ Mark Ronson (50) für die passende Stimmung und beschrieb die Party später als "eine Menge Spaß". Laut einem Insider war das Ambiente von viel Liebe und Freude geprägt, und das Paar konnte die ganze Nacht hindurch nicht aufhören zu lächeln. Nach dieser gelungenen Feier mit einer Menge Partystimmung und gut gelaunten Gästen haben sich Selena und Benny für ihre Mini-Flitterwochen nach einer ruhigen und entspannten Auszeit gesehnt. "Sie genossen es wirklich, das Tempo zu drosseln, einen Roadtrip zu machen, um Neues zu entdecken und sich zu entspannen", verriet die Quelle weiter.

Wie besonders diese Tage für Selena waren, erzählte die Sängerin kurz darauf beim Fortune Most Powerful Women-Kongress in Washington. Sie sprach offen über eine innere Anspannung, die sie manchmal begleitet: "Wenn etwas Großartiges in meinem Leben passiert, erwarte ich, dass etwas Schlimmes passiert", sagte sie auf der Bühne. "Ich habe geheiratet und dann habe ich geweint", erinnerte sie sich an ihre Gefühlslage nach der Trauung. Statt die Freude zu verlieren, hilft ihr das Bewusstsein darüber, den Moment bewusst festzuhalten. Zu den schönsten Erinnerungen gehört der schlichte "Just Married"-Kuchen, auf den das Paar anstieß – ein Detail, das Selena in Fotos teilte und das die persönlichen, ruhigen Akzente dieser Mini-Flitterwochen unterstreicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf dem Boot

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige