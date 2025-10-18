Darum rechnete Paco Herb mit seinem "Promi Big Brother"-Exit

Paco Herb ist bei Promi Big Brother raus – und das für ihn offenbar nicht ganz überraschend. Kurz nach seinem Exit sprach der Realitystar mit Promiflash über den Moment der Entscheidung im TV-Rohbau. Auf die Frage, ob er damit gerechnet habe, verriet Paco: "Ja, ich hatte schon ein gewisses Bauchgefühl, das hat sich dann gestern Abend bestätigt." Trotz des plötzlichen Endes zeigt er sich gefasst: "Aber mir geht's gut, ich bin fein damit."

Im Gespräch lieferte Paco auch eine Einordnung, warum die Zuschauer ihn womöglich nicht weitersehen wollten. Er habe eine "sehr, sehr starke Konkurrenz" gespürt – im Duell mit prominenten Mitbewohnern könne jeder Moment zählen. Außerdem habe er darüber nachgedacht, ob er zu wenig Persönliches preisgegeben habe. "Vielleicht zu wenig von meinem privaten Leben", überlegte er im Promiflash-Interview. Genau diese Einblicke sind in Reality-Formaten häufig der Schlüssel, um beim Publikum zu punkten. Pacos Fazit: Der Mix aus harten Gegnern und seiner Zurückhaltung bei privaten Themen könnte den Ausschlag gegeben haben.

Bereits in den Tagen vor seinem Auszug hatte sich die Stimmung im bekannten Container spürbar aufgeheizt. Besonders Laura Maria Lettgen (30) geriet mit Paco aneinander, nachdem sie ihn auf die Exit-Liste gesetzt hatte. Bei einer Teamaufgabe kritisierte die Influencerin sein Verhalten als "zu unmotiviert" und warf ihm fehlenden Ehrgeiz vor. Auch Désirée Nick (69) mischte sich ein und stichelte: "Der hat ja einen Höhenflug, nur weil er eine Weste anhat." Für Paco ein klarer Affront, dem er in der Sendung entschieden widersprach: "Das ist frech." Gleichzeitig fragte er sich im Gespräch vor laufender Kamera, was Laura eigentlich außer "rauchen und sitzen" mache.

Joyn Paco Herb bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Paco Herb im Rohbau des Promi-Big-Brother-Hauses, 2025

Joyn Laura ist sichtlich bedrückt nach dem Auszug von Sarah-Jane Wollny aus dem "Promi Big Brother"-Haus