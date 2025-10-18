So streng ist die Kleiderordnung in Travis Kelces Restaurant

Travis Kelce (36) und Patrick Mahomes (30) haben in Kansas City ein neues Restaurant eröffnet, das nicht nur Feinschmecker begeistert, sondern auch mit einem besonderen Konzept punktet. Das "1587 Prime", benannt nach den Rückennummern der beiden NFL-Stars, ist seit dem 17. September geöffnet und empfängt seine Gäste in einem gehobenen Ambiente. Hier gilt ein strenger Dresscode: Sportkleidung, Caps, Fanartikel und Shorts sind tabu. Stattdessen wird Geschäftskleidung oder elegante Abendgarderobe erwartet, wie das Magazin People berichtet. Doch es gibt eine Ausnahme: An Spieltagen dürfen die Fans der Kansas City Chiefs in voller Montur erscheinen – ein Augenzwinkern in Richtung der treuen Anhänger.

Das Restaurant ist nicht nur wegen seiner Kleiderordnung ein Highlight, sondern auch wegen der zahlreichen Anspielungen auf das Leben und den Erfolg der Miteigentümer. Der Eingang erinnert an den Zugang zu einem NFL-Stadion, und die Speisekarte ist voller kreativer Hommagen an die Chiefs und deren Umfeld. So ist der "Red Sea"-Cocktail nach der Fangemeinschaft des Teams benannt, die als "Red Sea" bekannt ist. Der "Big Red Wagyu"-Burger ehrt Cheftrainer Andy Reid, der für seine Liebe zu Cheeseburgern berüchtigt ist. Auch Travis’ Verlobte, Taylor Swift (35), wird bedacht: Der "Alchemy"-Cocktail spielt angeblich auf eines ihrer Lieder an und sorgt bei den Gästen für Gesprächsstoff.

Neben dem sportlichen Erfolg verbinden Patrick Mahomes und Travis Kelce auch eine enge Freundschaft abseits des Spielfelds. Gemeinsam haben sie die Idee zu diesem kulinarischen Treffpunkt entwickelt, der nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine liebevolle Hommage an ihre NFL-Karrieren und die Menschen in ihrem Leben ist. Patrick, der privat glücklicher Familienvater ist, und Travis, der als einer der charismatischsten Spieler der Liga gilt, wollten mit dem "1587 Prime" einen Treffpunkt schaffen, der Stil, Genuss und Teamgeist verbindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025

Anzeige