"Stranger Things"-Star Finn überrascht mit deutschen Wurzeln

Fans von Stranger Things dürfen sich freuen: Die fünfte und letzte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie startet heute mit den ersten vier Episoden. Weitere Folgen sind am 26. Dezember verfügbar, und das finale Kapitel wird am 1. Januar 2026 auf der Streamingplattform freigeschaltet. Finn Wolfhard (22), der in der Serie den Mike Wheeler spielt, sorgt derweil mit einer überraschenden Enthüllung für Aufmerksamkeit. Der 20-jährige Schauspieler verriet nun im Gespräch mit der Bild-Zeitung, dass er deutsche Wurzeln hat. "Mein Urgroßvater kam in den späten Dreißigerjahren nach Kanada und gründete dort eine Familie. Ich spreche aber leider kein Deutsch", erklärte Finn.

Doch das ist nicht das einzige Familiengeheimnis, das Finn teilt. Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Musiker aktiv und hat seinem Großvater "Mike" einen besonderen Tribut gezollt. Bereits im Mai veröffentlichte er den Song "Objection!", den er seinem Opa widmete. Auch wenn er sich zunächst unsicher war, wie die Fans auf das Stück reagieren würden, war das Feedback überwältigend. "Mein mittlerer Name ist Michael, und bei 'Stranger Things' spiele ich einen Mike. Als ich den Song veröffentlicht habe, war ich nervös. Ich wusste nicht, ob es die Leute verwirren würde. Aber er kam sehr gut an", erklärte er weiter.

Abseits von Drehplänen und Release-Daten wirkt Finn vor allem gelassen. Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete er der Bild: "Schwer zu sagen. Vielleicht wird es ruhiger, vielleicht auch nicht. Ich bin okay damit, nicht immer exakt zu wissen, was als Nächstes kommt. Ich folge dem, was sich richtig anfühlt." Finn, der schon als Teenager mit dem Horror-Klassiker "ES" und später mit "Stranger Things" weltweite Bekanntheit erlangte, schließt mit dem Serienfinale einen Kreis, der vor zehn Jahren mit den ersten Dreharbeiten begann. Jetzt blickt er offen in die Zukunft – und Fans dürfen gespannt sein, welches neue Projekt der junge Schauspieler und Musiker als Nächstes angeht.

Getty Images Finn Wolfhard bei der UK-Special-Screening von "Stranger Things 5" in London 2025

Getty Images Finn Wolfhard, September 2023

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"