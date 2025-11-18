"Bachelor in Paradise"-Villa bekommt weibliche Verstärkung

In der vierten Folge von Bachelor in Paradise kommt es zu einer aufregenden Überraschung: Viviane Tegtmeier, bekannt aus der neuesten Staffel von Die Bachelors, zieht in die Villa ein. Ihre Ankunft sorgt für Aufsehen, nicht zuletzt bei Lukas Baltruschat (31), den sie bereits vor einigen Jahren getroffen hatte. "Wir haben schon mal gesprochen, vor drei oder vier Jahren, aber ich glaube, daran erinnerst du dich nicht mehr", stellt sie gleich lachend klar. Lukas zeigt sich im Einzelinterview belustigt, aber auch genervt: "Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gefühlt jede Frau hier drin schon irgendwo vorher mal getroffen."

Trotzdem scheint es zwischen den beiden zu funken: Besonders die Tatsache, dass beide bereits Kinder haben, noch dazu Töchter im gleichen Alter, bringt sie enger zusammen. Vivi entscheidet sich nach einem ersten Gespräch mit den Männern dazu, Lukas für ein Einzeldate auszuwählen. Für eine Person ist diese Entwicklung jedoch alles andere als schön. Jessica Bahn hatte vorher eine Verbindung zu dem Prominent getrennt-Star entwickelt und hadert nun mit sich. "Ich wünsche mir jetzt natürlich Aufmerksamkeit von ihm", gibt sie zu.

Auch abseits des romantischen Geschehens sorgt Vivis Einzug für Spannungen in der Villa. Die 34-Jährige kennt nämlich die Teilnehmerin Vicky aus ihrer gemeinsamen Zeit bei "Die Bachelors". Damals verschwieg Vivi, dass sie den ersten Kuss mit Felix Stein (33) hatte, und verlor so das Vertrauen ihrer Mitstreiterin. Den Konflikt will Vicky eigentlich erst einmal unter den Tisch kehren, doch ihr Couple Bennett spricht es offen an. "Ich möchte das gar nicht zum Problem machen", versucht sie ihm klarzumachen.

RTL Viviane Tegtmeier, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Lukas Baltruschat, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin