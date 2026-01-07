Loredanas Baby ist da: Familie Wollny freut sich mit ihr

Große Freude bei den Wollnys: Loredana Wollny (21) hat die Geburt ihres zweiten Kindes bekanntgegeben – und lässt ihre Community direkt an diesem Moment teilhaben. Auf Instagram teilte die Reality-Bekanntheit aus Berlin ein Foto, das vier Hände zeigt: ihre eigene, die von Ehemann Servet, die ihres Sohnes Aurelio und die winzige Hand des Neugeborenen. Dazu schrieb Loredana bewegende Zeilen über ihr "kleines Wunder" und den ersten Augenblick des Kennenlernens: "In dem Moment, in dem wir dich zum ersten Mal gesehen und gehalten haben, stand die Welt für einen Augenblick still. Alles, was vorher wichtig war, trat in den Hintergrund – geblieben ist nur unendliche Liebe, Dankbarkeit und Staunen." Mit der öffentlichen Botschaft machte die 21-Jährige klar, wie groß die Erleichterung und die Liebe in ihrer kleinen Familie gerade sind.

Die Monate vor der Geburt waren für Loredana alles andere als leicht. Die Influencerin berichtete zuvor von einer Risikoschwangerschaft und gesundheitlichen Problemen, die sie zwischenzeitlich aus der Türkei zurück nach Deutschland führten – getrennt von Servet und Sohn. Parallel lief der Visumsantrag für Servet, sodass das Paar erst Mitte November wieder vereint war. Umso rührender die Reaktionen aus dem Wollny-Clan: Mama Silvia (60) postete das Familienfoto ebenfalls und schrieb auf Instagram: "Willkommen auf der Welt, kleines Wunder. Wir freuen uns sehr für euch", dazu Herz- und Liebe-Hashtags. Auch Schwester Sarafina (30) teilte die frohe Kunde in ihrer Story und gratulierte mit den Worten: "Wir freuen uns sehr für euch!" Für Fans der TV-Familie ist damit klar: Der Nachwuchs wird mit offenen Armen empfangen.

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie eng die Bande in der Großfamilie sind. Loredana, die seit Jahren mit Einblicken aus ihrem Alltag auf Social Media präsent ist, setzt rund um wichtige Meilensteine immer wieder auf vertraute Gesten und ein familiäres Tempo, statt auf große Inszenierung. Servet, der zuletzt viel Abstand mit Bürokratie und Reiseplanung überbrücken musste, taucht in den Posts als ruhender Pol an ihrer Seite auf. Und Aurelio, nun großer Bruder, ist fester Teil der liebevollen Willkommensszene. In der Vergangenheit dankte die junge Mutter ihren Liebsten häufig für Rückhalt und kleine Alltagsheldentaten – Momente, die nun mit einem neuen Familienmitglied noch ein Stück wertvoller wirken.

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny hat ihr zweites Baby bekommen, Januar 2025

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025