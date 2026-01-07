Winona Ryder überrascht Fans im neuen A$AP Rocky Musikvideo

Winona Ryder (54) sorgt für einen unerwarteten Auftritt an der Seite von A$AP Rocky (37): Die Schauspielerin taucht im frisch veröffentlichten Video zu "PUNK ROCKY" auf, dem Vorboten von Rockys kommendem Album "Don’t Be Dumb". Im surreal-bunten Clip, der eine verzerrte Vorstadt als Bühne nutzt, spielt Winona eine auffallend gut gelaunte, seltsam wirkende Nachbarin. Der Rapper holte sich dafür prominente Unterstützung vor die Kamera und hinter die Kulissen. Neben Winona sind auch Danny Elfman (72), A$AP Nast und Thundercat im Video zu sehen. Der Release des Albums ist für den 16. Januar angekündigt – und das visuelle Konzept macht neugierig auf mehr.

Die skurrile Ästhetik kommt nicht von ungefähr: Laut Rolling Stone arbeitet Tim Burton (67) an dem Projekt mit. Der Regisseur steuert Artworks für das Album bei und bringt zudem einen begleitenden Film an den Start, der parallel zum Release erscheinen soll. Danny Elfman, seit Jahren kreativer Verbündeter von Burton, komponierte außerdem mehrere Songs für "Don’t Be Dumb" und taucht selbst im Clip auf. Der neue Track "PUNK ROCKY" markiert damit nicht nur Rockys Rückkehr in seinen experimentellen Modus, sondern verknüpft Hip-Hop, Filmkunst und Popkultur zu einer verspielten Collage, in der vertraute Vorstadtkulissen ins Groteske kippen.

Winona, die vielen durch Stranger Things wieder besonders präsent ist, zeigt in dem Video ihre Lust am Spiel mit Kultrollen und Bildwelten. Die Schauspielerin hat sich immer wieder in Projekten zwischen Mainstream und Indie bewegt und dabei eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre ironische, zugleich warme Präsenz schätzt. Rocky wiederum pflegt seit Jahren eine Vorliebe für mode- und kunstgetriebene Konzepte, in denen Freundinnen und Freunde aus Musik und Film zusammenkommen. Thundercat, Bassvirtuose und Freigeist, und A$AP Nast, fester Bestandteil des A$AP-Kollektivs, gehören zu diesem Kreis. Das Ergebnis: ein Clip, der nicht nur wegen der Namen glänzt, sondern auch, weil die Beteiligten sichtbar Freude daran haben, gemeinsam eine kleine, schräge Nachbarschaft zu erfinden.

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

Getty Images A$AP Rocky mit dem Fashion Icon Award bei den CFDA Awards 2025

Leon Bennett / Freier Fotograf/Getty Winona Ryder im März 2020