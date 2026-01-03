Kate Winslets Filmkollegen schwärmen von ihrem Regiedebüt

Kate Winslet (50) hat den Sprung hinter die Kamera gewagt: In diesem Jahr stand die Schauspielerin bei dem Netflix-Film "Goodbye June" erstmals als Regisseurin am Set – und gleich doppelt und dreifach abgeliefert. Die Oscar-Preisträgerin führte nicht nur Regie, sondern produzierte auch und stand selbst in einer der Hauptrollen vor der Kamera. An ihrer Seite: Toni Collette (53), Timothy Spall (68) und Helen Mirren (80). Bei einer exklusiven Vorführung des Films in New York erzählten Toni und Timothy gegenüber People, wie es war, mit Kate in dieser neuen Rolle zu arbeiten. Die Stars schwärmten von der Stimmung am Set und davon, wie selbstverständlich sich Kates Wechsel auf den Regiestuhl angefühlt habe.

Besonders Toni geriet ins Schwärmen. Für sie sei die Zusammenarbeit mit Kate "ein wahr gewordener Traum" gewesen, den sie schon seit Jahren im Kopf gehabt habe. Ursprünglich habe sie nur damit gerechnet, gemeinsam vor der Kamera zu stehen, doch dann wurde sie Teil von Kates Regiedebüt – basierend auf einem Drehbuch, das Kates Sohn Joe Anders geschrieben hat. Toni nannte es "eine totale Ehre" und schwärmte von einem Set voller Vertrauen, Freiheit und einer besonderen, warmen Atmosphäre. Timothy, der Kate schon aus einer "Hamlet"-Produktion kennt, als sie gerade 19 war, beschrieb die Oscar-Gewinnerin als offen, witzig, sehr ehrlich und "unglaublich intelligent". All das, kombiniert mit den Erfahrungen aus der Arbeit mit Regiegrößen wie James Cameron (71) und Ang Lee (71), habe sich nun in "Goodbye June" gebündelt. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, deren Weihnachtszeit aus den Fugen gerät, als sich der Gesundheitszustand der Mutter verschlechtert – June, gespielt von Helen Mirren, entscheidet ihren Abschied aber selbst, mit schwarzem Humor, Klarheit und viel Liebe. "Goodbye June" ist weltweit auf Netflix abrufbar.

Abseits des Sets zeichnet sich ein sehr persönliches Bild von Kate und ihrem Team ab. Toni betonte im Gespräch mit People, wie großzügig, bodenständig und lustig Kate im Alltag sei, und dass niemand das Ende der Dreharbeiten habe kommen sehen wollen. Timothy erzählte, dass ihn an ihr beeindrucke, wie sehr sie sich weiterentwickelt habe, ohne ihre natürliche Art zu verlieren. Aus der jungen Schauspielerin, die er in "Hamlet" kennenlernte, ist für ihn eine Künstlerin geworden, die ihre Berufserfahrung nun auch hinter der Kamera einsetzt. Wenn er von ihr spricht, klingt dabei auch eine lange, vertrauensvolle Bekanntschaft an: Er würde jederzeit wieder unter ihrer Regie arbeiten, sagte er dem Magazin.

Imago Andrea Riseborough, Kate Winslet, Timothy Spall und Toni Collette bei der Special Screening von "Goodbye June" in New York

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Getty Images Auf dem roten Teppich bei der Weltpremiere von "Goodbye June" in London