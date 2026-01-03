Vorbei: Hanna Sökeland bestätigt Trennung von Chantal-Jale

In ihrer aktuellen Instagram-Story bestätigt Hanna Sökeland nun das, was einige Fans schon vermutet hatten: Ihre Beziehung mit Chantal-Jale Kirman (25) ist beendet. "Ich hab mich lange nicht mehr bei euch gemeldet. Es ist viel in letzter Zeit passiert. Ich glaube, dass es auch einige schon mitbekommen haben, dass Chanti und ich nicht mehr zusammen sind. Dass ich single like a Pringle bin."

Die Trennung scheint die ehemalige Princess Charming ziemlich mitgenommen zu haben. "Ich war sehr enttäuscht und sehr traurig. Ich hab sie sehr geliebt und darauf musste ich erst mal klarkommen. Das war nicht einfach für mich, die letzten Wochen", gesteht sie. Zudem berichtet sie, in der Zwischenzeit in eine eigene Wohnung gezogen zu sein – und sich im kommenden Jahr aktiv die Zeit nehmen möchte, sich auf sich selbst zu fokussieren. Jahrelang habe sie Angst davor gehabt, alleine zu sein – und sehr viele Beziehungen geführt. "Das ist jetzt meine achte Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Das ist schon ganz schön viel. Man sammelt natürlich auch Erfahrungen und ich bereue auch nichts. Ich bin einfach ein Mensch, wenn ich in eine Beziehung gehe, gebe ich meine 100 Prozent und zeige meine verletzliche Seite [...]. Das führt dazu, dass man sehr verletzt werden kann", gibt sie einen offenen Einblick in ihre aktuelle Gefühlslage.

Schon vor einigen Wochen verschwanden auf Social Media die gemeinsamen Bilder und Videos der beiden TV-Bekanntheiten. Ihre Liebe hatten sie im vergangenen September öffentlich gemacht, nachdem Chantal kurz zuvor noch in der "Princess Charming"-Staffel mit Vanessa Borck (29) als Kandidatin zu sehen gewesen war. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen durch Hannas Ex-Freundin Jessica Huber. "Manchmal ist das Leben einfach richtig schräg – aber ich liebe genau das. Denn ohne diesen verrückten Umweg gäbe es 'uns' heute nicht", schwärmte Hanna damals im Promiflash-Interview.

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland im April 2024

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen 2022

