Patricia Blanco fühlt sich auf Oktoberfest als Außenseiterin

Patricia Blanco (53), bekannt aus TV-Formaten wie dem RTL-Dschungelcamp und Promi Big Brother, hat das Münchner Oktoberfest besucht und danach ein eher ernüchterndes Resümee gezogen. Obwohl sie auf dem Fest offenbar viel Zuspruch erhielt und in Zelten wie Käfers Wiesn-Schänke sogar fast von Fans belagert wurde, fühlt sich die Tochter des Schlagerstars Roberto Blanco (88) in der Münchner High Society nicht akzeptiert. "Ich habe gemerkt, in diesem Münchner Society-Clan bin ich gar nicht drin. Die schauen mich meist sehr komisch an", erklärte die 53-Jährige nachdenklich im Interview mit AZ.

Patricia verriet außerdem, dass sie früher häufiger auf die prestigeträchtigen Events der Münchner Prominenz eingeladen wurde, diese Phase aber nach ihrem öffentlichen Zerwürfnis mit ihrem Vater Roberto im Jahr 2017 abrupt endete. Mittlerweile habe sie sich aber damit angefunden und verbringe ihre Wiesn-Besuche lieber mit Freunden – abseits des Blitzlichtgewitters rund um die Promi-Tische. Zufällig traf sie dabei auch ihre Schwester Mercedes Blanco im Augustiner-Zelt, wie sie freudig berichtete. Ein Treffen mit ihrem Vater, der ebenfalls auf dem Oktoberfest war, blieb jedoch aus. Die Funkstille mit ihm hält bereits seit Jahren an, obwohl Patricia betonte: "Ich bin und bleibe seine Tochter, nur habe ich das Gefühl, dass er das nicht möchte."

Patricia, die in Interviews stets offen über persönliche Herausforderungen berichtet, hat sich in den letzten Jahren im Reality-TV einen Namen gemacht, der auch ohne direkte Verknüpfung zu ihrem berühmten Vater als Geschäftsmodell zu funktionieren scheint. Sie beschreibt ihren Nachnamen heute als "Segen" und sieht die damit verbundenen Herausforderungen als eine Art Prüfung, die sie zu schätzen gelernt hat. Trotz fehlender Akzeptanz in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen bleibt sie ihrem authentischen Stil treu und genießt das Oktoberfest auf ihre eigene Art – als waschechte Münchnerin mit durstiger Kehle und dem Herz auf der Zunge.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Realitystar

ActionPress Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin

ActionPress Patricia Blanco, Reality-TV-Star