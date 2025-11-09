Peter Andre offenbart größte Sorge als fünffacher Vater

Peter Andre (52) hat offen über seine größte Angst gesprochen, die er beim Erwachsenwerden seiner ältesten Kinder, Princess (18) und Junior Savva Andre (20), gehegt hatte. Während Junior seine Karriere in der Musikbranche vorantreibt, hat Princess mit einer eigenen Reality-TV-Show bereits große Schritte in Richtung Rampenlicht gemacht. In einem Gespräch mit BANG Showbiz gab der Sänger zu: "Die größte Angst, die ich hatte, war, ob ich mit den Partnern meiner Kinder auskommen würde." Glücklicherweise sei diese Sorge unbegründet gewesen, da er sowohl Juniors Freundin Jasmine Orr als auch den früheren Partner von Princess sehr ins Herz geschlossen habe.

Auch wenn Princess und Junior im Showbusiness aufblühen, gelten für Peters jüngere Kinder, die er mit seiner Frau Emily hat, andere Regeln. Amelia, Theo und die eineinhalbjährige Arabella werden vorerst nicht im Rampenlicht stehen, wie der Musiker und Emily entschieden haben. Selbst Anfragen, an Events teilzunehmen, werden vorerst aufgeschoben. "Amelia hat gefragt, ob sie mitkommen kann, und ich habe gesagt: 'Vielleicht, wenn du 16 bist'", erklärte Peter. Emily stimmte ihm zu und betonte, dass die jüngeren Kinder vorerst andere Prioritäten hätten, wie Schule und Familie.

Erst vor einer Woche hatte die Familie unter der Sonne Zyperns eine kleine Auszeit genossen. Dort ließen Peter, Emily, Princess, Junior, Theo und auch Jasmine die Seele baumeln. Über Instagram gab der Sänger regelmäßig Einblicke in die entspannte Atmosphäre – Pooltage, elegante Abendessen und jede Menge gemeinsame Zeit bestimmten den Familienurlaub. "Immer wieder tolle Erinnerungen", schrieb Peter und begeisterte seine Fans mit Bildern, auf denen die Kinder und auch Jasmine mit stilvollen Outfits auffielen. Während Theo auf den Schnappschüssen mit einem Emoji vor dem Gesicht zu sehen war, tauchten Amelia und Arabella auf den geposteten Fotos nicht auf.

Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square

Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

Instagram / peterandre Peter André und Familie im Urlaub auf Zypern