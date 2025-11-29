Prinzessin Kate drängt Prinz Harry zur Rückkehr ohne Meghan

Prinzessin Kate (43) drängt hinter den Kulissen auf Versöhnung – und setzt dabei auf eine heikle Bedingung: Prinz Harry (41) soll zu Weihnachten ohne Herzogin Meghan (44) nach Großbritannien kommen. Das berichten Insider gegenüber dem OK! Magazine. Demnach habe Kate in den vergangenen Tagen persönlich Kontakt aufgenommen und Harry ermuntert, nach London beziehungsweise nach Sandringham zurückzukehren. Brisant ist der Zeitpunkt: Kurz zuvor waren Harry und Meghan bei Kris Jenners (70) 70. Geburtstag in Los Angeles zu Gast, gefeiert wurde im Haus von Jeff Bezos (61), während die Working Royals in London den Gedenkfeiern zum Remembrance-Wochenende beiwohnten. Harry trug auf der Party eine Mohnblume, Meghan nicht – ein Detail, das in Großbritannien für Kritik sorgte.

Laut OK! wächst bei Kate die Sorge, dass Harry die familiären Bande endgültig verliert, obwohl es zuletzt ein kurzes Treffen mit König Charles (77) gab – das erste nach 19 Monaten. Sie wolle deeskalieren und habe Harry klar gesagt, was jetzt gefordert sei. "Was sie Harry in privaten Gesprächen sagt, ist ganz klar: Wenn er möchte, dass sich die Situation verbessert, muss er den ersten Schritt machen", so ein Hof-Insider zu OK!. Im Hintergrund brodelt es weiter: Innerhalb des Palastes wird wohl über die Zukunft der Titel von Harry und Meghan diskutiert, während William (43) als künftiger König auf Struktur setzt. Die Geduld des Thronfolgers gilt als stark strapaziert, vor allem seit dem Oprah-Interview, der Netflix-Serie und Harrys Buch. Kates Rolle als Vermittlerin ist seit den persönlichen Krisen der Familie – einschließlich der Krebsdiagnosen von Charles und der Prinzessin im Jahr 2024 – gewachsen, heißt es. "Kate und Harry konnten schon immer offen miteinander reden und stehen sich seit Beginn ihrer Beziehung zu Prinz William sehr nahe. Sie ist eine der wenigen Personen, die ihm gegenüber offen und direkt sein kann", verrät ein weiterer Insider.

Die Distanz zwischen dem Thronfolgerpaar und den Sussex belastet auch die nächste Generation. Georges (12), Charlottes (10) und Louis' (7) Kontakt zu Archie und Lilibet ist seit dem Rückzug von Harry und Meghan aus dem royalen Arbeitsleben 2020 zum Erliegen gekommen. Kate legt Wert darauf, diese Tür offenzuhalten und Möglichkeiten für spätere Nähe zu bewahren. Harry soll schon länger auf eine Reise nach Großbritannien drängen, vor allem rund um die Feiertage. Meghan konzentriert sich derweil auf Projekte in Kalifornien. Weihnachten auf dem Landsitz Sandringham gilt für die Windsors traditionell als Familienzeit – mit Gottesdienst, Spaziergang und langen Abenden am Kamin. Genau dort, sagen Vertraute, sieht Kate die Chance für leise Gespräche, gemeinsame Momente der Kinder und einen Startpunkt, um Vertrautes vorsichtig wiederzufinden.

Getty Images Prinzessin Kate, 2025

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022