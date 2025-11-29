Fünf Verlobungen: Kelly Brook offenbart ihre Lovestory

Bei der aktuellen Staffel von "I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!", der britischen Version des Dschungelcamps, sorgte Model und Moderatorin Kelly Brook (46) für eine große Überraschung: Sie enthüllte in der Donnerstagsfolge, dass sie nicht weniger als fünf gescheiterte Verlobungen hinter sich hat. "Ich war etwa fünfmal verlobt, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe", erklärte sie. Seit 2022 ist sie mit dem französischen Model Jeremy Parisi verheiratet, aber zuvor hatte sie eine turbulente Liebesgeschichte mit einer beeindruckenden Liste prominenter Partner.

Kellys Beziehung mit Jason Statham (58) dauerte sieben Jahre, endete aber letztendlich aufgrund unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen, wie Daily Mail berichtet. Danach folgte eine Beziehung mit Schauspieler Billy Zane (59), die ebenfalls nicht bis zum Altar führte. Rugbyspieler Danny Cipriani (38) und dessen Kollege Thom Evans (40) gehörten ebenfalls zu ihren Partnern. Besonders spektakulär war die Blitz-Verlobung mit dem Gladiator David McIntosh, die nach nur wenigen Monaten im Jahr 2015 in einem öffentlichen Drama endete. Heute scheint Kelly ihr Liebesglück endlich gefunden zu haben, auch wenn sie gestand, lange gezögert zu haben, erneut den Schritt zu wagen.

In einem Interview vor zwei Monaten blickte das Model besonders offen auf die Beziehung mit Jason zurück. "Er war der Beste", schwärmte sie laut Daily Mail über den Actionstar. Die Moderatorin verriet, dass sie bereut, mit Jason nicht den Schritt vor den Traualtar gewagt zu haben. Sie gestand außerdem, dass sie sich damals mit ihm eine Familie hätte vorstellen können. "Rosie ist eine glückliche Frau", sagte sie über Jasons heutige Verlobte Rosie Huntington-Whiteley (38). Auch die Entscheidung gegen eigene Kinder beschäftigt die Schauspielerin bis heute. "Die Zeit ist wohl vorbei. Ich muss mich damit abfinden", erklärte sie offen. Zusammen mit Jeremy habe sie sich für einen ruhigen und stressfreien Lebensstil entschieden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Brook, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Statham und Kelly Brook 2002 in Beverly Hills