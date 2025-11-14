Doch keine Versöhnung? Katie Price stichelt gegen Princess

Katie Price (47) sorgte erneut für Schlagzeilen, indem sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" eine klare Ansage in Richtung ihrer Tochter Princess Andre (18) machte. In der jüngsten Folge kritisierte der Realitystar, dass Princess häufig Zeit mit Heidi, der Tochter von Kerry Katona, verbringt, während sie selbst von solchen Aktivitäten ausgeschlossen bleibt. "Warum ist Princess mit Heidi unterwegs und macht Dinge mit ihr, aber mit mir geht das nicht?", wetterte Katie. Auch bei den National Television Awards, wo Princess und ihr Bruder Junior ohne Begleitung der Eltern über den roten Teppich liefen, fühlte sich Katie außen vor. In ihrem Podcast stichelte sie weiter und forderte ihre Tochter sogar auf, "den Stylisten zu feuern".

Die Spannungen zwischen Katie und ihrer Tochter scheinen nicht abzuklingen. Besonders die Tatsache, dass Katie bei Princess' Reality-Show "The Princess Diaries" von den Events ausgeschlossen wurde, erhitzt die Gemüter. Statt jedoch in Frust zu versinken, hat Katie nun angekündigt, Kerrys Tochter Heidi zu ihren Events mitzunehmen. Heidi werde sie sogar einen Monat lang begleiten, erklärte Katie in ihrem Podcast. Weitere Unruhe stiftet Katies Frust darüber, dass Princess sich öffentlich nicht zur familiären Situation äußert. Ihrer Meinung nach könne Princess durch wenige Worte "die Wahrheit" sagen und die Spannungen lindern.

Noch vor zwei Wochen standen die Zeichen bei Katie und ihrer Tochter eigentlich auf Versöhnung. In den sozialen Medien hatte Princess mit einer rührenden Botschaft für ihre Mutter alle Spekulationen über ein angespanntes Verhältnis entkräftet. "Ich hoffe, meine Mama geht nie ins Bett und denkt, sie hätte als Mutter versagt, denn ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, wie großartig sie ist. Ich liebe dich, Mama", schrieb Princess damals auf Instagram. Die Influencerin teilte die liebevollen Zeilen stolz in ihrer Story und bedankte sich mit den Worten: "Danke, wunderschöne Tochter." Auch bei einem gemeinsamen Ausflug nach London zeigten sich die beiden betont harmonisch, tranken Cocktails und feierten erstmals ganz offiziell Princess' Volljährigkeit.

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023