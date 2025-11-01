Nach Zoff: Katie Price teilt rührende Nachricht von Princess

Katie Price (47) hat eine herzliche Botschaft ihrer Tochter Princess Andre (18) auf Instagram geteilt, die alle Gerüchte über Spannungen zwischen den beiden zerstreut. Princess schrieb: "Ich hoffe, meine Mama geht nie ins Bett und denkt, sie hätte als Mutter versagt, denn ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, wie großartig sie ist. Ich liebe dich, Mama." Katie, sichtlich gerührt von den Worten, teilte die Nachricht in ihrer Story und fügte hinzu: "Danke, wunderschöne Tochter."

Die Beziehung von Katie und Princess stand in den letzten Monaten immer wieder im Fokus, vor allem nach Princess' 18. Geburtstag, von dem Katie angeblich ausgeschlossen worden war. Dennoch zeigten die beiden kürzlich bei einem gemeinsamen Ausflug nach London ihre Verbundenheit. Während ihres Besuchs in einem Restaurant in Selfridges genossen sie Cocktails und plauderten ausgelassen. Katie äußerte sich später in ihrem Podcast "The Katie Price Show" zu dem Ausflug und betonte, wie besonders es für sie gewesen sei, ihre nun volljährige Tochter offiziell zu einem ersten legalen Getränk eingeladen zu haben. Mit Kommentaren voller Stolz machte sie deutlich, wie wichtig ihr diese Zeit mit Princess ist.

Vor etwa drei Monaten stand das Verhältnis der beiden noch deutlich mehr auf der Kippe. Die Reality-Darstellerin hatte öffentlich gemacht, dass sie "The Princess Diaries", die neue ITV-Show ihrer Tochter, strikt boykottieren werde. "Ich werde die Show nicht ansehen und nicht bewerben, weil ich es nicht ertragen kann, dieses 'glückliche Familien'-Bild präsentiert zu bekommen, in dem ich als Elternteil ignoriert werde", sagte Katie damals offen in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Besonders schmerzlich: Sie hatte sogar angeboten, ohne Gage mitzuwirken – trotzdem entschieden die Produzenten, auf sie zu verzichten.

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023