Emily Andre wehrt sich gegen Online-Hate

Emily Andre, Ehefrau des britischen Sängers Peter Andre (52), hat kürzlich entschieden, ihre Social-Media-Profile vor negativen Kommentaren zu schützen. Anstoß hierfür waren zahlreiche Troll-Kommentare zu einem Familienfoto, das Emily auf Instagram postete. Die Aufnahmen, die bei einem Urlaub auf Zypern entstanden, zeigen sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter sowie den drei Kindern Amelia, Theo und Arabella. Um die Privatsphäre ihrer Kinder zu wahren, hat Emily die Gesichter ihrer Kinder mit Emojis unkenntlich gemacht oder sie nur mit dem Rücken zur Kamera gezeigt. Doch diese Maßnahme blieb nicht unumstritten, und sie sah sich gezwungen, die Kommentarfunktion einzuschränken.

Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt wohl auch in einer langanhaltenden und eher negativen Familiendynamik, die sich zwischen Peter und seiner Ex-Frau Katie Price (47) abspielt. Diese Auseinandersetzungen, die immer wieder durch öffentliche Stellungnahmen der beiden angeheizt werden, scheinen Emily jedoch nicht aus der Ruhe zu bringen. Sie entschied sich bewusst dafür, sich aus diesen Streitereien herauszuhalten und konzentriert sich stattdessen auf das Positive im Leben. Fernab der Familienfotos sprach Emily kürzlich in einem Interview in der Show "This Morning" über die Herausforderung, Kindererziehung mit ihrer Karriere als NHS-Ärztin und Autorin zu vereinbaren. Dabei betonte sie aber immer wieder die Freude und den Zusammenhalt in ihrer Familie.

Abseits des Medienrummels um ihren Ehemann und dessen Ex-Frau zeigt sich Emily als pragmatische Mutter, die bemüht ist, sowohl ihrer beruflichen Rolle als auch ihrer familiären Verantwortung gerecht zu werden. Im Rahmen ihres zehnten Hochzeitstages mit Peter sprach sie offen über die Herausforderungen, die das Jonglieren mehrerer Rollen mit sich bringt. Sie gestand, dass sie, wie viele andere Eltern auch, nicht immer alles richtig mache. "Man gibt einfach sein Bestes", erzählte sie und fügte hinzu, dass sie als Mutter ständig in Bewegung sei. Diese Einstellung zeigt nicht nur Emilys Bodenständigkeit, sondern auch ihre Entschlossenheit, ihren Kindern trotz aller Widrigkeiten ein stabiles und liebevolles Umfeld zu bieten.

Getty Images Emily MacDonagh, Ärztin

Getty Images Katie Price und Peter Andre

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, Juli 2016

