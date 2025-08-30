Nach Infektion: Thommy Schmelz wurde aus Klinik entlassen

Der Goodbye Deutschland-Star Thommy Schmelz ist nach einem langen Krankenhausaufenthalt und intensiver medizinischer Behandlung endlich wieder zu Hause. Der Kult-Auswanderer war aufgrund einer schweren Pilzinfektion der Lunge und Herzproblemen in eine Klinik auf Mallorca eingeliefert worden und verbrachte eine kritische Phase auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Die Nachricht von seiner Rückkehr teilte seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz voller Freude auf Instagram mit ihren Fans. "Mein Kämpfer ist zu Hause", verkündete sie strahlend.

In den letzten Wochen hatte Kathrin regelmäßig Updates zur Gesundheit ihres Mannes gegeben. Ihre Erleichterung ist groß, denn die vergangenen Wochen waren für die Familie extrem belastend. In ihrem Instagram-Post bedankte sie sich herzlich: "Danke an die Ärzte, danke ans Universum, danke an alle, die an uns und Thommy geglaubt haben." Trotz der Freude über die Heimkehr ihres Mannes ist den Schmelz' klar, dass die kommenden Monate anspruchsvoll bleiben werden. Die Behandlung der Lungeninfektion wird sich voraussichtlich noch ein Jahr hinziehen und auch Thommys andere gesundheitliche Probleme – unter anderem mit Herz, Bauchspeicheldrüse, Niere und Leber – bedürfen weiter der Aufmerksamkeit.

Kathrin und Thommy leben schon seit Jahren auf Mallorca, wo sie ein Restaurant betreiben. Ihre Geschichte als Auswanderer und die Herausforderungen des Neuanfangs machten die beiden zu beliebten Gesichtern bei "Goodbye Deutschland". Kathrin schilderte in einem Interview mit der Mallorcazeitung, dass ihr Mann wohl nie wieder vollständig gesund wird. "Aus Thommy wird nie wieder ein gesunder Mann werden", so Kathrin. Doch sie verliert nicht den Mut, ihrem Ehemann beizustehen und nennt seine Genesung bisher ein "geiles Wunder".

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, September 2024

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus

Instagram / thommyschmelz Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars