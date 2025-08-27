Treppensteigen: Thommy Schmelz kämpft sich zurück ins Leben

Thommy Schmelz, bekannt aus Goodbye Deutschland, hat einen großen Schritt auf dem Weg zur Genesung gemacht. Nachdem der TV-Star kürzlich die Intensivstation verlassen konnte, scheint es ihm inzwischen deutlich besser zu gehen. Seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz informierte die Fans über Instagram und verriet: "Gerade hatte Thommy schon Physiotherapie – also das Üben von Treppensteigen." Dies ist besonders wichtig, da das Paar in ihrem Appartement 13 Stufen überwinden muss, damit Thommy nach Hause kommen kann. Die Ärzte scheinen optimistisch zu sein und erwarten, dass es schon bald so weit sein könnte. Auch essen könne der tapfere Auswanderer wieder weitestgehend normal.

Trotz der erfreulichen Fortschritte ist die Genesung des Reality-TV-Stars noch nicht vollständig abgeschlossen. Die schwere Pilzinfektion auf Thommys Lunge, die ihn ins Koma gebracht hatte, ist zwar weitestgehend eingedämmt, muss jedoch weiterhin behandelt werden. Ehefrau Kathrin berichtet, dass die notwendige Therapie mindestens ein Jahr dauern werde, aber glücklicherweise nicht gebunden an einen Krankenhausaufenthalt ist. Die kommenden Tage sollen zeigen, wann genau der Hobby-Koch tatsächlich wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren kann.

Bereits vor rund einer Woche gab es für die Familie, Freunde und Fans einen besonderen Grund zur Freude. Kathrin hatte auf Social Media voller Freude berichtet: "Gestern war ein guter Tag. Nach über sieben Wochen zum ersten Mal mit dem Rollstuhl einen kurzen Ausflug nach draußen." Neben dem Rollstuhl-Schnappschuss erntete das Paar eine Welle der Anteilnahme und Glückwünsche. Ein begeisterter Fan kommentierte: "Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf diese gute und schöne Nachricht gewartet habe!" Auch die Verantwortlichen von "Goodbye Deutschland" zeigten ihre Unterstützung und schrieben: "Wir sind stolz auf Thommy."

Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz, Reality-TV-Star

Instagram / mermischmelz Kathrin Mermi-Schmelz, August 2025

Instagram / mermischmelz Kathi und Thommy Schmelz, August 2025