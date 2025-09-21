Zurück aus dem Koma: Thommy Schmelz besucht das Meer

Thommy Schmelz, bekannt aus der beliebten TV-Doku Goodbye Deutschland, hat nach einer langen und schweren Zeit endlich wieder Grund zur Freude: Der Auswanderer, der lange Wochen im Krankenhaus auf Mallorca behandelt werden musste, teilte auf Instagram ein Video, das ihn bei seinem ersten Ausflug ins Meer seit Monaten zeigt. Mit einem Lächeln und gehalten von seiner Frau Kathrin verkündet er: "Es geht aufwärts – danke euch allen!" Ein bewegender Moment, der sowohl ihn als auch seine Fans ermutigt.

Noch ist Kathrin stets an seiner Seite, um ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass er Schritt für Schritt wieder zu Kräften kommt. "Meine Frau muss mich zwar noch ein bisschen festhalten", sagt er, dennoch sei es ein "geiler Erfolg", wieder im Wasser zu sein. Seine Fangemeinde zeigt sich in den Kommentaren begeistert und voller Wärme: Neben motivierenden Nachrichten wie "Go Thommy go" wird ihm auch geraten, sich nicht zu überschätzen. Es scheint, als sei der Zusammenhalt zwischen seinen Anhängern und seinem engsten Umfeld ein wichtiger Teil auf seinem Weg zurück zum gewohnten, aktiveren Leben.

Die vergangenen Wochen waren für Thommy und seine Frau nicht leicht. Eine schwere Pilzinfektion der Lunge sowie Herzprobleme brachten ihn in Lebensgefahr und er musste zeitweise sogar ins künstliche Koma versetzt werden. Doch bekannt für seinen Kampfgeist lässt sich der charismatische Auswanderer auch von solchen Herausforderungen nicht unterkriegen. Mit der Unterstützung seiner Kathrin und seiner treuen Fans scheint Thommy nun endlich positiv in die Zukunft zu starten.

Instagram / mermischmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus

Instagram / mermischmelz Kathrin und Thommy Schmelz, Reality-TV-Stars

