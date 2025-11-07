Werte verschlechtert: Thommy Schmelz wieder im Krankenhaus

Goodbye Deutschland-Star Thommy Schmelz meldet sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten zurück: Der Reality-TV-Darsteller liegt erneut im Krankenhaus. In einem Instagram-Video spricht er aus dem Bett zu seinen Followern und erklärt, weshalb er wieder eingeliefert wurde. Nach Wochen im Koma war es zuletzt sichtbar aufwärts gegangen, sogar ein Trip ans Meer war drin. Nun aber der nächste Rückschlag: "Ach, wie ihr seht, diesmal aus dem Krankenhaus, nicht aus dem schönen, sonnigen Peguera, sondern aus dem kalten Krankenhaus. Meine Werte vom Kalium sind leider nicht besser geworden, eher schlechter."

Im Clip wirkt Thommy gezeichnet, aber voller Hoffnung. Mit ruhiger Stimme fügt er hinzu: "Und jetzt haben sie mich mal zur Überwachung hier gelassen. Aber ihr Lieben, wir schaffen das alles. Also, danke. Daumen drücken. Grüße, Thommy." Die Anteilnahme lässt nicht lange auf sich warten. Unter dem Video sammeln sich Genesungswünsche, Aufmunterung und Herz-Emojis. "Hallo Thommy, du bist ein Kämpfer. Ich drücke dir weiterhin ganz fest die Daumen und wünsche dir gute Besserung, dass du ganz schnell wieder nach Hause kannst", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Menno, jetzt könnte es ja auch mal aufhören. Aber auch das kriegst du wieder hin. Alles, alles Gute – du packst das."

Schon wenige Tage zuvor meldete sich Thommy bei seiner Community und erzählte unter anderem von schlechten Untersuchungswerten: "Das Krankenhaus hat mich angerufen, musste ganz dringend ins Krankenhaus. Probleme mit meinem Blut, Probleme mit meinem Stuhlgang. Ich habe ein Bakterium in meinem Blut." Erst im August durfte der TV-Star nach mehreren Wochen im Koma die Intensivstation verlassen und wurde wenig später ganz aus der Klinik entlassen. Unklar ist, wie lange er diesmal im Krankenbett verweilen muss.

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / thommyschmelz Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025